Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Motorrad-Frauen-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Mission erfüllt: Maria Herrera ist alte und neue Weltmeisterin der WorldWCR

Der Titelgewinn der Women’s Circuit Racing World Championship 2026 durch Maria Herrera war zu erwarten. Ein fünfter Platz im ersten Lauf in Jerez reichte der 30-Jährigen.

Motorrad-Frauen-WM

Maria Herrera ist am Ziel
Maria Herrera ist am Ziel
Foto: Gold & Goose
Maria Herrera ist am Ziel
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Angesichts 44 Punkte Vorsprung musste Maria Herrera bei einem Sieg ihrer einzigen Titelrivalin Beatriz Neila nur sechs Punkte im ersten Lauf einfahren, um ihren zweiten Titel in der Frauen-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Für die Titelverteidigerin im Team GRT eine Kleinigkeit: In diesem Jahr stand sie in jedem Rennen auf dem Podium, Platz 3 im zweiten Lauf auf dem Balaton Circuit war ihr schlechtestes Finish 2026.

Werbung

Werbung

Herrera wollte ihren zweiten Titel nicht ins Ziel zittern wie vor einem Jahr, als sie sich mit einem beschaulichen sechsten Platz im letzten Saisonrennen zur Weltmeisterin krönte. Zu Beginn des ersten Laufs in Jerez mischte die Titelverteidigerin auch in den Top-3 mit, doch unter dem Druck von Roberta Ponziani und Yvonne Cerpa entschied die 30-Jährige, auf Nummer sicher zu gehen, und brachte einen fünften Platz nach Hause.

«Mir fehlen die Worte», stammelte Herrera. «Ich war sehr nervös und in Runde 2 wurde es noch schlimmer. Ich entschied mich, weniger zu riskieren, und peilte einfach nur ein Finish zwischen Platz 3 und 6 an. Es hat geklappt.»

Im Artikel erwähnt

Die Bilanz von Maria Herrera in der WorldWCR ist außergewöhnlich. 18 Siege und 29 Podestplätze fuhr die Spanierin in 35 Rennen ein und gewann zwei von drei Weltmeisterschaften. Im ersten Jahr musste sich die 30-Jährige zwar knapp Ana Carrasco geschlagen geben, gewann aber zwei Rennen mehr als ihre ein Jahr jüngere Landsfrau. 2025 und 2026 setzte sich Herrera gegen Beatriz Neila durch.

Werbung

Werbung

Aber Herrera ist bei ihren Gegnerinnen wegen ihrer Zweikämpfe nicht unumstritten. Für ihren Rempler gegen Paolo Ramos im zweiten Lauf in Donington Park, wodurch die 19-Jährige stürzte, zog eine Zeitstrafe von 6 sec nach sich. Statt als Siegerin kam Herrera als Zweite in die Wertung, was die Titelentscheidung auf das Saisonfinale in Jerez vertagte – aber beim Heimrennen den Titel einzufahren, ist ohnehin schöner.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Warm-up

  5. Superpole

  6. Freies Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer

01

58

Paola Ramos

Forward Racing

Paola Ramos

02

36

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

03

11

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

04

15

Chloe Jones

Monster Energy Crescent Yamaha

Chloe Jones

05

20

Natalia Rivera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Natalia Rivera

06

4

Emily Bondi

FT Racing Académy

Emily Bondi

07

6

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

08

96

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

09

37

Line Vieillard

FT Racing Académy

Line Vieillard

10

8

Tayla Relph

Full Throttle Racing

Tayla Relph

Events

Alle Motorrad-Frauen-WM Events
  • Das Feld der neuen Frauen-WM ist gut gefüllt

    Live

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Das Feld der neuen Frauen-WM ist gut gefüllt

    Live

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM