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Misano, Lauf 2: Doppelsieg von Herrera, Thailänderin schreibt Geschichte

Im zweiten Lauf der WorldWCR 2026 holte Maria Herrera ihren ersten Doppelsieg in diesem Jahr. Als Dritte begeisterte die Thailänderin Muklada Sarapuech. Keine Punkte für Lucy Michel.

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

Erster Doppelsieg von Maria Herrera in der WorldWCR 2026
Erster Doppelsieg von Maria Herrera in der WorldWCR 2026
Foto: Gold & Goose
Erster Doppelsieg von Maria Herrera in der WorldWCR 2026
© Gold & Goose

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Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – basiert für die ersten neun Positionen auf der schnellsten Rennrunde vom Samstag, ab Platz 10 auf der Reihenfolge der Superpole.

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Kurz vor ihrem Sturz hatte Roberta Ponziani die schnellste Rennrunde gefahren und rückte somit auf die Pole-Position nach vorn. Neben der Italienerin starteten Beatriz Neila und Lauf-1-Siegerin Maria Herrera aus der ersten Reihe. Die am Samstag von Josephine Bruno abgeschossene Paola Ramos fiel vom vordersten Startplatz auf die fünfte Position zurück. Bruno wiederum startete als Vierte, musste aber eine Long-Lap-Strafe absolvieren. Für Lucy Michel blieb es bei Startplatz 23.

Das Rennen über zwölf Runden wurde ungewöhnlich früh um 11:50 Uhr bei sommerlichen Bedingungen mit bereits 27 Grad Celsius gestartet. Herrera gewann den Start und bog als Führende in die erste Kurve ein, dahinter Ponziani, Neila, Ramos und die schnelle Thailänderin Muklada Sarapuech. Kurve 8 brachte das Aus von Tayla Relph, die beim Sturz unverletzt blieb. Michel kam als Letzte aus der ersten Runde.

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Nach zwei Runden führte Herrera mit der schnellsten Rennrunde von 1:47,843 min um 0,7 sec vor Neila und Ponziani. Nach einem Fehler fiel Ramos auf Platz 11 zurück. Neila steigerte sich anschließend ebenfalls auf Rundenzeiten unter 1:48 min und hielt als einzige Fahrerin mit der Weltmeisterin mit.

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Herrera und Neila setzten sich mit jeder Runde weiter ab und lagen bei Halbzeit bereits 6 sec vor den um Platz 3 kämpfenden Ponziani und Yvonne Cerpa. Erwartungsgemäß pflügte Ramos durch Feld und war wieder in den Top-5 angekommen. Das Podium war für die 19-Jährige aus eigener Kraft erreichbar. Lucy Michel (23.) fuhr in einer Gruppe, die bis Platz 21 reichte.

An der Spitze beschränkte sich Neila aufs Hinterherfahren und studierte die Linien ihrer Landsfrau. Um den letzten Platz auf dem Podium kämpften Ponziani, Cerpa, Ramos und Sarapuech. Durch die Positionskämpfe schlossen Sara Sanchez und Karolina Danak zum Quartett auf und machten daraus ein Sextett. Die Positionen in dieser Gruppe wechselten in jeder Kurve.

In der vorletzten Runde ergriff Neila die Initiative und attackierte Herrera erstmals – aber die 29-Jährige holte sich sofort die Führung zurück. Herrera verteidigte ihre Position mit dem Messer zwischen den Zähnen und holte sich den ersten Doppelsieg in der WorldWCR 2026. Neila kreuzte mit nur 0,075 sec Rückstand als Zweite die Ziellinie.

Das erste Podium einer Thailänderin und Asiatin in der Frauen-Weltmeisterschaft holte sensationell Muklada Sarapuech. Die 33-Jährige etablierte sich erstaunlich schnell als eine der stärksten Pilotinnen, auch ohne Streckenkenntnisse.

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Die Forward-Pilotinnen Ponziani und Ramos komplettieren die Top-5.

In der Schlussphase stürzten Emily Bonda und Danak. Letztere wurde zur Untersuchung ins Medical-Center gebracht.

Lucy Michel setzte sich in ihrer Gruppe durch, verpasste als 18. aber die Punkteränge.

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Maria Herrera

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

Maria Herrera

6

12

21:46,240

1:47,843

25

02

Beatriz Neila

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

Beatriz Neila

36

12

+0,075

1:47,918

20

03

Placeholder

Muklada Sarapuech

EEST NJT Racing Team

Placeholder

Muklada Sarapuech

12

12

+13,072

1:48,592

16

04

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

96

12

+13,223

1:48,652

13

05

Paola Ramos

Paola Ramos

Forward Racing

Paola Ramos

Paola Ramos

58

12

+13,427

1:48,072

11

06

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

11

12

+13,530

1:48,672

10

07

Sara Sanchez

Sara Sanchez

Hadden Racing Team

Sara Sanchez

Sara Sanchez

64

12

+13,691

1:48,345

9

08

Natalia Rivera

Natalia Rivera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Natalia Rivera

Natalia Rivera

20

12

+13,801

1:48,563

8

09

Josephine Bruno

Team Trasimeno

Josephine Bruno

80

12

+20,486

1:48,831

7

10

Chloe Jones

Chloe Jones

Monster Energy Crescent Yamaha

Chloe Jones

Chloe Jones

15

12

+20,927

1:48,775

6

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