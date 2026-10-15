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Schock für Beatriz Neila: Wegen neuem Liberty-Deal steigt ihr WM-Team aus

Nach drei Jahren mit Yamaha R7 sattelt die Motorrad-Frauen-WM ab 2027 auf Dreizylindermaschinen von CF Moto um. Das hat für Vizeweltmeisterin Beatriz Neila und Chloe Jones weitreichende Folgen.

Ivo Schützbach

Von

Motorrad-Frauen-WM

Beatriz Neila muss sich ein neues Team suchen
Beatriz Neila muss sich ein neues Team suchen
Foto: gold & goose
Beatriz Neila muss sich ein neues Team suchen
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Im Vorjahr verpasste Beatriz Neila den WM-Titel gegenüber Maria Herrera nur um fünf Punkte, diese Saison ist die Ausgangslage nach den Vorfällen in England deutlicher: Herrera hat vor den Rennen in Jerez am kommenden Wochenende 44 Zähler Vorsprung und es gibt nur noch 50 zu holen. Unter normalen Umständen wird Herrera zum zweiten Mal im dritten Jahr der Frauen-Weltmeisterschaft Champion.

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Nach drei Jahren mit den R7-Twins von Yamaha bekommen die Damen ab 2027 ein neues Arbeitsgerät: Promoter Liberty (früher Dorna) hat einen Vertrag mit der chinesischen Marke CF Moto geschlossen, zukünftig kommt die Dreizylindermaschine 675SR-R zum Einsatz.

Das hat für Vizeweltmeisterin Beatriz Neila und Chloe Jones weitreichende Folgen, denn sie werden sich nach dieser Saison beide ein neues Team suchen müssen. «Unser Team ist eigenständig und von Crescent, wird sind aber auch das offizielle Yamaha-Werksteam in der Superbike-WM, wir repräsentieren den Hersteller Yamaha», erklärte Teamchef Paul Denning beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Jerez. «Das macht es uns unmöglich weiterhin Teil der Meisterschaft zu sein, wenn mit Maschinen eines Mitbewerbers gefahren wird. Wir können nicht mehr als Team auftreten, eventuell können wir ihnen aber mit persönlicher Unterstützung helfen vorwärtszukommen – mit Beatriz als Person und Fahrerin hatten wir eine schöne Reise.»

Im Artikel erwähnt

Crescent hat die Sponsorensuche für Neila erleichtert

Denning geht nicht davon aus, dass die Teilnahme an der Frauen-WM künftig gratis sein wird, auch mit neuem Partner CF Moto wird jede Pilotin ein gewisses Budget brauchen, um die Saison zu finanzieren. «Viele Frauen in der WCR haben kleine Teams zusammengestellt, die gut arbeiten. Ich wüsste nicht, warum das nicht gehen soll. Was Beatriz sicherlich geholfen hat, war unsere Einbindung als Superbike-WM-Team, was den Status der Meisterschaft und auch die Kommunikationsplattformen betrifft. Beatriz hatte Veranstaltungen zusammen mit Johnny Rea, Andrea Locatelli und Xavi Vierge, das hat das Image der Frauen angehoben und dafür gesorgt, dass Sponsoren wie Monster und Ampito sie unterstützen. Das wird mit einer neuen Marke weniger einfach.»

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Crescent-Teamchef Paul Denning
Crescent-Teamchef Paul Denning
Foto: gold & goose
Crescent-Teamchef Paul Denning
© gold & goose

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