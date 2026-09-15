Thai-Sensation Muklada Sarapuech (33): Mit jedem Rennen Fortschritte

Als Thailänderin hat Muklada Sarapuech mit die weiteste Anreise zu den Rennen der Women's Circuit Racing World Championship 2026. Tatsächlich verbringt die 33-Jährige die meiste Zeit in diesem Jahr aber in Europa. «Ich trete auch in der spanischen Meisterschaft im R7-Cup an. Und zwischen den Veranstaltungen kaum Zeit bleibt, um nach Hause zu reisen», bedauerte Sarapuech.

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Die Teilnahme am Markenpokal in Spanien hat für Sarapuech den Vorteil, weitere europäische Rennstrecken kennenzulernen. Für diese Saison bringt das zwar keinen Vorteil, denn die WorldWCR gastierte Ende Mai nicht in Aragon und auch nicht im Oktober in Estoril – aber Sarapuech wird auch 2027 an der Frauen-Weltmeisterschaft teilnehmen und dann könnte sie von den Streckenkenntnissen profitieren.

«Die größte Herausforderung sind für mich die Rennstrecken selbst. Sie unterscheiden sich von den asiatischen Kursen, und ich bin dort noch nie zuvor gefahren», gab Sarapuech zu. «Außerdem sind meine Gegnerinnen in der WorldWCR sehr erfahren und stark. Ich muss körperlich absolut fit sein, aber ich mache von Runde zu Runde Fortschritte – man lernt eben nie aus. Ich möchte an den Punkt gelangen, an dem ich um Rennsiege kämpfen kann. Das Ziel ist es also, weiter zu trainieren und mich stetig zu verbessern.»

In Misano und Donington fuhr Sarapuech bereits dritte Plätze ein, allerdings mit 13 und 5 sec Rückstand auf Siegerin Maria Herrera. Beim Saisonfinale in Jerez hat sie die letzte Gelegenheit, um auf das oberste Podest zu steigen.

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«Ich habe in dieser Saison schon so unglaublich viel gelernt – nicht nur technisch, was den Fahrstil betrifft, sondern auch in Bezug auf Ernährung und Training: was ich essen und wie ich trainieren sollte, Fitnessstudio, Radfahren – eigentlich von allem ein wenig», sagt Sarapuech. «Es ist großartig, dass ich die Gelegenheit habe, so viel zu lernen und mich auf diese Weise weiterzuentwickeln.»