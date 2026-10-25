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Muklada Sarapuech: Die Thailänderin wird in der WorldWCR 2027 mitmischen

Nicht nur wegen ihrer Nationalität ist Muklada Sarapuech eine Bereicherung für die Women's Circuit Racing World Championship, die Thailänderin ist auch fahrerisch eine starke Persönlichkeit.

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Muklada SarapuechMuklada Sarapuech
Muklada Sarapuech
Foto: EEST NJT Racing
Muklada Sarapuech
© EEST NJT Racing

Im Artikel erwähnt

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Punktgleich mit Chloe Jones (5.) beendete Muklada Sarapuech in der WorldWCR 2026 als WM‑Sechste. Zwei dritte Plätze in Misano und Donington Park sowie vier weitere Top-5-Ergebnisse waren die Höhepunkte einer starken Debütsaison der Thailänderin. Parallel bestritt die 33-Jährige den spanischen R7-Cup und gewann als Gesamtvierte das Saisonfinale in Navarra.

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Das Niveau im Markenpokal sollte nicht unterschätzt werden, denn neben manch früherem WM-Piloten, zum Beispiel Daniel Ocete, nutzte auch Jerez-Doppelsiegerin und WM-Dritte Paolo Ramos diese Trainingsgelegenheit – und wurde hinter Sarapuech Sechste! «Es war meine erste Saison in der Weltmeisterschaft, nachdem ich die zwei Jahre davor kein Rennen bestritten habe. Es fühlte sich zuerst so an, als hätte ich gerade erst angefangen», sagte die EEST-NJT-Pilotin. «Ich bin sehr dankbar, dass man dennoch mein Potenzial gesehen hat. Mein Wunsch ist, dass es mehr thailändische Rennfahrer in diese Welt schaffen.»

Während die WorldWCR für 2027 einen Wechsel von der Yamaha R7 zur CF Moto 675SF-R vornimmt, laufen bei Sarapuech die Planungen für die kommende Saison. «Wir wollen auch nächstes Jahr mitmischen», versprach EEST-Racing-Boss Robert Davidson. «Bestätigt wurde uns das bisher nicht, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass es klappen wird. Bis es soweit ist, werden wir mit dem Training und der Vorbereitung auf die nächste Saison beginnen.»

Im Artikel erwähnt

Promoter Liberty (vormals Dorna) wird das thailändische Team mit offenen Armen begrüßen, denn fahrerisch hat sich Sarapuech nicht nur als konkurrenzfähig erwiesen, als Asiatin erweitert sie auch die Sichtbarkeit der Women's Circuit Racing World Championship.

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Das Kürzel EEST steht für Energy Services Thailand, ein Unternehmen der Öl- und Gasbranche. Firmeninhaber Robert Davidson ist ein großer Motorradsport-Fan und engagiert sich in verschiedenen Meisterschaften. Bei der Rückkehr in Thailand wurde Sarapuech von Davidson persönlich am Flughafen in Empfang genommen.

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