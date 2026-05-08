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Paola Ramos (19): MotoGP-Ikone Marco Simoncelli war ihr Held und Vorbild

Als Marco Simoncelli im Oktober 2011 bei einem tragischen Unfall auf dem Sepang Circuit sein Leben verlor, war Paola Ramos gerade einmal vier Jahre alt. Dennoch ist er das Idol der WorldWCR-Pilotin.

Von

Sebastian Fränzschky und Kay Hettich

Motorrad-Frauen-WM

Paola Ramos ist ein bekennender Fan von Marco Simoncelli
Paola Ramos ist ein bekennender Fan von Marco Simoncelli
Foto: Dorna/William Joly
Paola Ramos ist ein bekennender Fan von Marco Simoncelli
© Dorna/William Joly

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Marco Simoncelli war schon zu Lebzeiten eine Ikone. Seine Erscheinung, Ausstrahlung und sein Fahrstil faszinierten Fans weltweit. Die Karriere des Italieners endete abrupt mit nur 24 Jahren, als er im Rennen der MotoGP am 23. Oktober 2011 auf dem Sepang Circuit stürzte, und von einem nachfolgenden Fahrer getroffen wurde. Der charismatische Lockenkopf verstarb noch an der Unfallstelle.

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Noch heute ist die Startnummer des Italieners präsent – als Sticker an Teamtrucks, Motorräderm oder Helmen. Noch viel mehr Fans tragen die 58 in ihrem Herzen. Eine von ihnen ist Paola Ramos, Shooting-Star der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR.

Marco Simoncelli
Marco Simoncelli
Foto: Weisse
Marco Simoncelli
© Weisse

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Die Spanierin debütierte mit einer Wildcard beim Saisonfinale 2025 in Jerez und holte im zweiten Lauf spektakulär den Sieg. Als Stammfahrerin in diesem Jahr gewann die erst 19-Jährige in Portimão und auf dem Balaton Circuit jeweils den zweiten Lauf. Bei nur sieben Starts in der Frauen-WM holte sie drei Siege und fünf Podestplätze.

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Erstaunlich: Ramos wurde im Mai 2007 geboren. Ein Jahr später gewann Simoncelli die 250er-Weltmeisterschaft und stieg 2010 in die MotoGP auf. Zum Zeitpunkt seines tödlichen Unfalls war Ramos erst vier Jahre alt.

In sozialen Medien nennt sie sich ‹SuperPao58› in Erinnerung an ihren Helden. «Marco war ein Fahrer, den ich sehr gemocht habe», gab die aus Tarragona stammende Ramos auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Sebastian Fränzschky zu. «Sein Fahrstil war so aggressiv und das liebte ich. Ich habe jedes seiner Rennen gesehen und war hin und weg.»

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