Paola Ramos soll für Klint Forward den Titel in der WorldWCR 2026 holen

Mit einem WM-Titel, einer Vizeweltmeisterschaft, zwölf Siegen und 19 Podestplätzen ist Maria Herrera die erfolgreichste Pilotin der 2023 etablierten Women's Circuit Racing World Championship. Doch ihr Team Klint Forward bestätigte für 2026 nur die WM-Vierte Roberta Ponziani und holte mit Paola Ramos eine vielversprechende junge Rennfahrerin an Bord.

Die Spanierin überraschte bei ihrer Wildcard beim Saisonfinale in Jerez mit Platz 4 im ersten Lauf und dem Sieg im zweiten Rennen. Diese beeindruckende Performance bewog Teamchefin Martina Cuzari, mit Ramos anstatt Herrera in die neue Saison zu starten.

«Als Weltmeisterteam tragen wir eine große Verantwortung, sind aber auch enorm motiviert. Die Entscheidung für Paola beruht auf dem Wunsch, in ein junges Talent mit außergewöhnlichem Potenzial zu investieren, während die Bestätigung von Roberta die Kontinuität eines Projekts unterstreicht», erklärte Cuzari. «Diese Fahrerpaarung spiegelt perfekt die Werte des KLINT Racing Teams wider: Wachstum, Ehrgeiz und eine langfristige Vision.»

Zur Info: Herrera und Ponziani sind 29 Jahre alt, Ramos erst 19 Jahre.

Für Ramos ist die Verpflichtung durch Klint ein Sechser im Lotto. «Ich freue mich riesig», jubelte die Teenagerin. «Ich bin begeistert von diesem unglaublichen Projekt und werde jeden Tag mein Bestes geben, um den Titel zu holen. Teil dieses Teams zu sein, ist für mich ein wahr gewordener Traum. Vielen Dank an das Klint-Team für das Vertrauen und dafür, dass es diese neue Herausforderung ermöglicht hat. Auf geht's, wir holen uns den Titel!»