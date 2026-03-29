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Portimão, Lauf 2: Spannender Dreikampf um den Sieg – Ramos bezwingt Herrera

Die Entscheidung im zweiten Rennen der WorldWCR 2026 in Portimão fiel in der letzten Runde. Die 18-jährige Paola Ramos überlistete Weltmeisterin Maria Herrera. Lucy Michel auf Platz 19.

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

Paola Ramos überlistete Maria Herrera
Paola Ramos überlistete Maria Herrera
Foto: Gold & Goose
Paola Ramos überlistete Maria Herrera
© Gold & Goose

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Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – wird nach einem anderen Verfahren ermittelt. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole.

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Für Lauf-1-Siegerin Maria Herrera änderte sich nichts – wie schon in der Superpole war auch die schnellste Rennrunde der Weltmeisterin um über 0,5 sec schneller. Die erste Reihe komplettierten Beatriz Neila und Paola Ramos, die am Samstag in umgekehrter Reihenfolge auf dem Podium standen. Für Lucy Michel blieb es bei Startplatz 25.

Das Rennen über elf Runden wurde um 12:00 Uhr Ortszeit gestartet. Bei 19 Grad Celsius war der Himmel über Portimão wolkenlos. Herrera gewann den Start und bog als Führende in die erste Kurve ein. Hinter der GRT-Pilotin reihten sich Ramos, Neila und ein. Die Top-3 kamen mit 1,5 sec Vorsprung auf Natalia Rivera und Roberta Ponziani aus der ersten Runde. In der dritten Gruppe kämpften Yvonne Cerpa, Pakita Ruiz und Lucie Boudesseul um Platz 6. Lucy Michel blieb auf Platz 25.

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Nach vier Runden führte unverändert Herrera. Mit identischen Rundenzeiten ließen sich Ramos und Neila aber nicht abschütteln. Pro Runde eine Sekunde langsamer waren die Verfolger, wo sich die zweite und dritte Gruppe vereint hatten und um Platz 4 kämpften.

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Bei Halbzeit waren mit Boudesseul, Isis Carreno und Adela Ourednickova drei Teilnehmerinnen per Sturz ausgeschieden. Michel hatte die rote Laterne mittlerweile abgegeben und hatte als 19. drei Pilotinnen hinter sich.

Drei Runden vor dem Ende betrug der Vorsprung der Top-3 zwölf Sekunden. Herrera führte seit dem Start, doch Ramos und Neila haben noch keinen Überholversuch gewagt und warteten ab. Die schnellste Rennrunde wechselte mehrfach zwischen den drei Spanierinnen.

In der letzten Runde überrumpelte Ramos die bis dahin so sicher führende Herrera und sicherte sich um 0,053 sec den Sieg vor der Weltmeisterin und Neila. Ramos und Herrera führen punktgleich die Gesamtwertung an.

Auf Platz 4 setzte sich Ponziani gegen Ruiz, Cerpa und Rivera durch. Der Rückstand der Verfolgergruppe war mit 17 sec bedenklich.

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Die Sächsin Lucy Michel kam über eine Minute hinter der Siegerin als 19. in die Wertung.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Paola Ramos

Forward Racing

Paola Ramos

58

11

20:44,907

1:52,832

25

02

Maria Herrera

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

Maria Herrera

6

11

+0,053

1:52,904

20

03

Beatriz Neila

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

Beatriz Neila

36

11

+0,238

1:52,637

16

04

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

96

11

+17,808

1:54,375

13

05

Francisca Ruiz

PR46+1 Racing Team

Francisca Ruiz

46

11

+17,842

1:53,684

11

06

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

11

11

+18,080

1:54,243

10

07

Natalia Rivera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Natalia Rivera

20

11

+18,166

1:54,335

9

08

Tayla Relph

Full Throttle Racing

Tayla Relph

8

11

+27,576

1:54,821

8

09

Muklada Sarapuech

EEST NJT Racing Team

Muklada Sarapuech

12

11

+27,793

1:54,409

7

10

Sara Sánchez

Hadden Racing Team

Sara Sánchez

64

11

+27,793

1:54,795

6

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