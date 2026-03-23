Portimao-Test: Herrera vor Ramos und Neila – Lucy Michel weit abgeschlagen

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Test der Sportbike-WM in Portimao: Kawasaki hauchdünn vor Suzuki!
Sechs Sessions, gute Bedingungen: Weltmeisterin Maria Herrera führt den WorldWCR-Test in Portimao an – Rookie Ramos überzeugt vor dem Saisonstart, Lucy Michel auf der letzten Position.
Die FIM Women’s Circuit Racing World Championship (WorldWCR) steht vor ihrer dritten Saison. Heute fand der offizielle Testtag in Portimao statt. Bei deutlich besseren Bedingungen als noch bei den verregneten Superbike-Tests zuvor nutzten die Pilotinnen sechs jeweils 25-minütige Sessions, um sich optimal auf den Saisonauftakt am kommenden Wochenende vorzubereiten.
Im Autodromo Internacional do Algarve setzte sich Titelverteidigerin Maria Herrera in Szene. Die Spanierin, die über den Winter ins Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR-Team wechselte, markierte in der finalen Session mit 1:52,728 Minuten die Bestzeit des Tages. Als einzige Fahrerin knackte sie die 1:52er-Marke und setzte damit früh ein Ausrufezeichen.
Hinter Herrera überzeugte vor allem Rookie Paola Ramos. Die Spanierin aus dem Klint Racing Team büßte nur 0,670 Sekunden ein und unterstrich damit eindrucksvoll, warum sie nach ihrer Wildcard im Vorjahr als große Hoffnungsträgerin gilt. Rang 3 ging an Vizeweltmeisterin Beatriz Neila (Ampito Crescent Yamaha), die mit 77 absolvierten Runden zugleich zu den fleißigsten Fahrerinnen zählte.
Roberta Ponziani (Klint Racing Team) belegte trotz eines Sturzes am Vormittag Platz 4 und lag nur knapp hinter Neila. Dahinter reihten sich Pakita Ruiz (PR46+1 Racing Team) und Lucie Boudesseul (GMT94 Yamaha) auf den Positionen 5 und 6 ein. Das Feld präsentierte sich insgesamt eng beisammen, was auf eine erneut spannende Saison hindeutet.
Auffällig war zudem das hohe Niveau im gesamten Teilnehmerfeld. Fahrerinnen wie Sara Sanchez, die in ein neues Team wechselte, sowie Wildcard-Starterin Muklada Sarapuech zeigten konkurrenzfähige Zeiten. Karolina Danak und Natalia Rivera komplettierten die Top-10 und bestätigten die wachsende Leistungsdichte in der Serie.
Trotz der positiven Eindrücke bleibt der technische Unterschied zu anderen Klassen sichtbar: Die Bestzeit der WorldWCR lag rund vier Sekunden über jener der neuen Sportbike-WM. Das ist vor allem auf die Einheitsmotorräder (Yamaha R7) zurückzuführen, die bewusst auf Chancengleichheit statt maximale Performance ausgelegt sind.
Mit Blick auf die Favoritenrolle dürfte erneut kein Weg an Herrera vorbeiführen. Die Titelverteidigerin gewann in den vergangenen beiden Jahren jeweils mindestens die Hälfte der Rennen und geht auch 2026 als Maßstab ins Rennen. Doch die Konkurrenz ist gewachsen: Neben Neila und Ponziani drängt insbesondere Ramos nach vorne, während auch Fahrerinnen wie Chloe Jones oder die konstant starke Ruiz jederzeit für Überraschungen gut sind.
Enttäuschend verlief der Testtag für die einzige deutsche Teilnehmerin im Feld. Lucy Michel landete auf der letzten Position der Wertung. Der Rückstand betrug 5,8 Sekunden. Mit 78 Runden zählte die 21-jährige vom TSL-Racing-Team zu den fleißigsten Teilnehmerinnen.
Der offizielle Test in Portimao hat damit einen klaren Trend aufgezeigt: Die dritte WorldWCR-Saison verspricht noch mehr Spannung, mehr Tiefe im Feld und womöglich neue Gesichter im Kampf um Siege und Podestplätze. Die ersten Antworten gibt es bereits am kommenden Wochenende beim Europaauftakt der Superbike-WM – ebenfalls in Portimao.
Maria Herrera (E), Yamaha, 1:52,728 min
Paola Ramos (E), Yamaha, +0,670s
Beatriz Neila (E), Yamaha +1,724
Roberta Ponziani (I), Yamaha, +1,932
Pakita Ruiz (E), Yamaha, +2,203
Lucie Boudesseul (F), Yamaha, +2,777
Sara Sanchez (E), Yamaha, +2,784
Muklada Sarapuech (THA), Yamaha, +2,866
Karolina Danak (POL), Yamaha, +2,999
Natalie Rivera (E), Yamaha), +3,027
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