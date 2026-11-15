Eine der Besten, aber kein Sponsor: Roberta Ponziani bangt um WorldWCR 2027

Die WorldWCR 2026 war die dritte Saison der Frauen vorbehaltenen Motorradweltmeisterschaft – und sie wurde wieder von Spanierinnen dominiert. Siege räumten nur Maria Herrera (6), Paolo Ramos (4) und Beatriz Neila (2) ab; dieses Trio fuhr zudem 27 von 36 Podestplätzen ein.

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Best of the Rest, und das im dritten Jahr in Folge: Roberta Ponziani. Die Italienerin war WM-Fünfte 2024 sowie WM-Vierte 2025 und 2026. Mit drei Podestplätzen, einer schnellsten Rennrunde und einer Pole-Position in diesem Jahr hebt sich die 30-Jährige deutlich vom Rest des Feldes ab, ausgenommen besagter Spanierinnen.

«Ich denke, meine Saison war ziemlich gut. Zwar konnte ich keinen Sieg einfahren oder hatte diese besonderen Rennen wie etwa in Cremona vor einem Jahr, aber ich fuhr konstant vorn mit», zog Ponziani ein positives Fazit. «Jetzt, mit 30, muss ich auch darüber nachdenken, was ich nächstes Jahr machen möchte. Nachdem ich in zwei aufeinanderfolgenden Saisons den vierten Platz derMeisterschaft belegt habe, bin ich bereit, mich einer neuen Herausforderung zu stellen und noch höhere Ziele anzustreben.»

Wie viele ihrer Kolleginnen besuchte auch Ponziani die Motorradmesse EICMA und schaute beim Stand von CF Moto vorbei, um dort einen Eindruck vom Einheitsmotorrad für die kommende Saison zu bekommen. Die 675SR-R ist stärker und leichter als die bisher eingesetzte Yamaha R7.

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«Ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit, das Bike auszuprobieren. Von außen betrachtet macht das Motorrad einen guten Eindruck und es hat mehr Leistung – das könnte eine gute Sache werden», sagte Ponziani, die für 2027 jedoch weder Team noch Sponsor hat. «Ob und wie es für mich weitergeht, weiß ich nicht. Es wäre super, wenn es klappen würde, aber momentan suche ich noch eine Lösung für die nächste Saison. Derzeit arbeite ich an meinem Projekt für 2027 und suche Partner, die Teil dieser Reise sein möchten und meine Ambitionen, Werte und neuen Ziele teilen.»