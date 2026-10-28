WM-Vierte Roberta Ponziani (30) fragt sich: «Ist das den Aufwand wert?»

Seit Gründung der Women's Circuit Racing World Championship im Jahr 2024 mischt Roberto Ponziani auf vorderen Positionen mit. Alle drei Saisons beendete die Italienerin in den Top-5 und ist mit einem Sieg und sechs Podestplätzen die erfolgreichste Nicht-Spanierin.

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In der WorldWCR 2026 zeigte Ponziani eine beeindruckende Bilanz. In zehn von zwölf Rennen war sie in den Top-5, davon drei Podestplätze. Tiefpunkt war ein Sturz bei ihrem Heimrennen in Misano auf Platz 3 liegend. «Es war eine Saison voller Höhen und Tiefen, Erfolge, Niederlagen, Podeste und Momente, in denen alles schwieriger erschien als erwartet», fasste die 30-Jährige aus Teramo ihre Emotionen an den nur sechs Rennwochenenden zusammen. «Nach dem Sturz in Misano und in vielen anderen Momenten fragte ich mich, ob es immer noch den Aufwand wert war – vor allem im Hinblick auf die immer wachsenden Kosten. Über das Ergebnis hinaus nahm ich viel nach Hause mit: Lektionen, Erkenntnisse und die Sicherheit, dass ich trotz allem noch tief dankbar bin, diesen Sport zu leben.»

Ponziani verlor erst beim Saisonfinale in Jerez den dritten WM-Rang an ihre Teamkollegin Paola Ramos, die bei ihrem Heimrennen einen lupenreinen Doppelsieg feierte. «Ich kann Paola zu ihrem unglaublichen Speed während der Saison nur gratulieren. Ich versuchte, die Leichtigkeit zu lernen, mit der sie die Rennen lebt, und die Entschlossenheit, die sie in jede Gelegenheit einsetzt», sagte die Klint-Forward-Pilotin anerkennend und dankte ihrem Team und Unterstützern. «Für die Geduld, Professionalität und die Arbeit bin ich ihnen allen dankbar, um mich immer wieder in die beste Situation zu bringen, und dass sie mir in jeder Session und jedem Rennen Ruhe und Zuversicht gegeben haben.»

Wie vor einem Jahr steht Ponziani vor der Frage, wie es im kommenden Jahr weitergeht – zumindest nicht mit dem Forward-Team. «Es ist eine Frage, die ich aktuell nicht beantworten kann», bedauerte die in der Familienbäckerei arbeitende Ponziani. «2027 wird es viele Veränderungen geben und eine neue Herausforderung. Wenige Tage vor Ablauf der Registrierungsfrist, stehe ich ohne Team und mit vielen Unsicherheiten über meine Zukunft da. Auch wenn ich noch keine Antwort habe, hoffe ich, dass es noch ein weiteres Kapitel geben wird.»

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