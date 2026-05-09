Schnelle Asiatin: Muklada Sarapuech ist eine Bereicherung für die Frauen-WM

Beim Auftakt zur reinen Frauen-Weltmeisterschaft Women´s Circuit Racing World Championship 2026 auf der anspruchsvollen Piste in Portimão belegte Muklada Sarapuech die Plätze 11 und 9. In Assen traf sie zwei Mal als Fünfte im Ziel ein, und am vergangenen Wochenende auf dem Balaton Park Circuit wurden es die Plätze 5 und 4. Im zweiten Lauf kämpfte die Thailänderin auf Augenhöhe mit dominierenden Spanierinnen und lag zeitweise an zweiter Stelle.

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In der WM-Tabelle rangiert Sarapuech auf Platz 5. Allerdings ist sie keine reguläre WM-Teilnehmerin, sondern war jeweils als Gaststarterin dabei. Dazu erklärt die im nördlich der Hauptstadt Bangkok gelegenen Pathum Thani geborene 32-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com: «Wir waren mit meiner Anmeldung für die Frauen-WM ein wenig zu spät. Das Feld war schon voll, aber mit einer Wildcard konnte ich die ersten drei Rennen schon mal mitfahren.»

Das wird auch bei weiteren Rennen der Fall sein, denn zwei Wildcards sind pro Veranstaltung vakant, die von der jeweils gastgebenden Föderation in Anspruch genommen werden können.

Zur Info: Ist keine oder nur eine zusätzliche Teilnehmerin vom nationalen Verband nominiert, kann Promoter Dorna sogenannte One-Event-Entries vergeben. So war es 2024 auch bei Maria Herrera, die auf diese Weise alle WM-Rennen bestritt.

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Wie von der WorldSBK-Pressestelle zu erfahren war, könnte der Lauf im italienischen Misano für die Asiatin kritisch werden, aber anschließend in Donington Park und Jerez dürfte man sie ziemlich sicher wieder im WorldWCR-Feld sehen.

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Muklada Sarapuech: Viele Erfolge in Asien

Angefangen mit dem Rennsport hat Muklada Sarapuech mit 12 Jahren bei den Mini-Bikes. Auch Scooter-Rennen bestritt sie in ihren Anfangsjahren. Mit 14 ging es dann auf richtige 125er-Rennmotorräder. Als 2014 der Shell Advance Asia Talent Cup ins Leben gerufen wurde, war Muklada Sarapuech dabei und beendete die Premieren-Saison als 15. Ihre damaligen Gegner waren zum Beispiel Ayumu Sasaki, Somkiat Chantra, Kaito Toba und Adam Norrodin.

2015 gewann sie den Asia Dream Cup und wurde damit die erste Fahrerin, die sich einen Titel in der Asian Road Racing Championship (ARRC) sicherte!

2107 ging es für sie in der 250er Asia Production Class weiter. Nach Platz 10 in der Gesamtwertung, verbesserte sie sich 2018 auf den 7. Platz und beendete die Saison 2019 mit zwei Siegen und vier weiteren Podestplätzen auf Platz 4.

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2020 war Sarapuech die erste Frau, die in der ARRC einen Full-Entry in der SuperSports 600cc erhielt.

Ende 2022 stoppte sie ihre Karriere für zwei Jahre, doch 2025 erhielt sie wieder die Chance in der Asiatischen 600er-Meisterschaft und jetzt ist sie Teil der Frauen-WM, was für sie überraschend kam. «Im Januar kontaktierte mich das EEST NJT Racing Team, ein großer Sponsor von mir, ob ich nicht Lust hätte, in der FIM Women´s World Championship zu fahren. Von der Idee war ich sofort begeistert und jetzt bin ich hier.»

Allerdings war da die reguläre Anmeldeliste bereits geschlossen, doch Promoter Dorna war sehr an einer Asiatin in der Serie interessiert. Nachdem man ein Team fand, hat Muklada nun über den Umweg die ersten drei Events bestritten. Ihr erstes Kennenlernen mit der Yamaha YZF-R7 war tatsächlich der offizielle Test kurz vor dem Saisonauftakt, doch ihre bisherigen Ergebnisse können sich sehen lassen.

«Die FIM Women World Championship ist meine Zukunft», beteuert sie und möchte gern im nächsten Jahr von Anfang an fester Bestandteil sein.

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