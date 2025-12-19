Superbike-WM 2026: Es gibt keine Startnummer 1 – in keiner Serie!
Der seriennahe Weltmeisterschaft ist die Startnummer 1 des Weltmeisters abhanden gekommen. Selbst Maria Herrera hat sich gegen die prestigeträchtige Zahl entschieden.
Mit der Veröffentlichung der Teilnehmerliste für die neue Saison wird auch kommuniziert, mit welcher Startnummer die Fahrer in die neue Saison gehen. Besonders interessant war dies bei Neuzugängen und beim Weltmeister, ob dieser die ‹1› oder seine angestammte Nummer wählt. Aber 2026 ist alles anders.
Denn Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu wechselt in die MotoGP, wodurch die ‹1› ungenutzt bleibt. Und weil Supersport-Champion in die Top-Kategorie aufsteigt, ist die kleinste Zahl auch in der mittleren Rennserie nicht vorhanden. Die Sportbike-WM wiederum ist neu und es gibt keinen Weltmeister – und daher keine Nummer 1.
Einzig in der Frauen-Weltmeisterschaft bestand somit die Chance, die nur der Weltmeisterin gebührende Startnummer zu sehen, doch auch Maria Herrera verzichtet! «Jorge Martín hatte damit kein Glück, Héctor Garzó in der MotoE war ebenfalls verletzt … Nur Toprak hat mit derselben Nummer gewonnen. Ich hätte gerne die Nummer 1, weil es ein einzigartiger Moment ist, den ich vielleicht nicht wiederholen kann, aber ich mag meine Nummer sehr – und sie hat mir Glück gebracht», erklärte die Spanierin.
Theoretisch könnte sich die 29-Jährige bis zum Saisonstart noch umentscheiden, doch in der vorläufigen Teilnehmerliste wird sie mit der Startnummer 6 geführt. Herrera wechselt für 2026 von Klint Forward zu Giansanti Racing.
Teilnehmerinnen der WorldWCR 2026
Startnummer
Fahrer (Nation)
Team
4
Emily Bondi (F)
FT Racing Academy
6
Maria Herrera (E)
Terra & Vita GRT Yamaha
8
Tayla Relph (AUS)
Full Throttle Racing
14
Mallory Dobbs (USA)
YVS Sabadell Diva Racing
15
Chloe Jones (GB)
Monster Energy Crescent Yamaha
16
Lucy Michel (D)
TSL-Racing
19
Adela Ourednickova (CZ)
Dafitmotoracing
20
Natalia Rivera (E)
Terra & Vita GRT Yamaha
21
Avalon Lewis (NZL)
Carl Cox Motorsport
22
Martina Guarino (I)
Prata Motor Sport
26
Katie Hand (GB)
Team Trasimeno
36
Beatriz Neila (E)
Ampito Crescent Yamaha
37
Line Vieillard (F)
FT Racing Academy
41
Arianna Barale (I)
Hadden Racing Team
44
Patrycja Sowa (PL)
Team Trasimeno
46
Pakita Ruiz (E)
PR46+1 Racing Team
58
Paola Ramos (E)
Klint Racing Team
64
Sara Sanchez (E)
Hadden Racing Team
66
Karolina Danak (PL)
Yamaha AD78 FIMLA
83
Astrid Madrigal (MEX)
Pons Italika Racing FIMLA
88
Denise Dal Zotto (I)
PATA AG Motorsport Italia
94
Lucie Boudesseul (F)
GMT94 Yamaha
96
Roberta Ponziani (I)
Klint Racing Team
99
Isis Carreno (CHI)
Pons Italika Racing FIMLA
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach