Superbike-WM 2026: Es gibt keine Startnummer 1 – in keiner Serie!

Der seriennahe Weltmeisterschaft ist die Startnummer 1 des Weltmeisters abhanden gekommen. Selbst Maria Herrera hat sich gegen die prestigeträchtige Zahl entschieden.

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

Selbst Maria Herrera will die ‹1› nicht
Selbst Maria Herrera will die ‹1› nicht
Foto: Gold & Goose
Selbst Maria Herrera will die ‹1› nicht
© Gold & Goose

Mit der Veröffentlichung der Teilnehmerliste für die neue Saison wird auch kommuniziert, mit welcher Startnummer die Fahrer in die neue Saison gehen. Besonders interessant war dies bei Neuzugängen und beim Weltmeister, ob dieser die ‹1› oder seine angestammte Nummer wählt. Aber 2026 ist alles anders.

Denn Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu wechselt in die MotoGP, wodurch die ‹1› ungenutzt bleibt. Und weil Supersport-Champion in die Top-Kategorie aufsteigt, ist die kleinste Zahl auch in der mittleren Rennserie nicht vorhanden. Die Sportbike-WM wiederum ist neu und es gibt keinen Weltmeister – und daher keine Nummer 1.

Einzig in der Frauen-Weltmeisterschaft bestand somit die Chance, die nur der Weltmeisterin gebührende Startnummer zu sehen, doch auch Maria Herrera verzichtet! «Jorge Martín hatte damit kein Glück, Héctor Garzó in der MotoE war ebenfalls verletzt … Nur Toprak hat mit derselben Nummer gewonnen. Ich hätte gerne die Nummer 1, weil es ein einzigartiger Moment ist, den ich vielleicht nicht wiederholen kann, aber ich mag meine Nummer sehr – und sie hat mir Glück gebracht», erklärte die Spanierin.

Theoretisch könnte sich die 29-Jährige bis zum Saisonstart noch umentscheiden, doch in der vorläufigen Teilnehmerliste wird sie mit der Startnummer 6 geführt. Herrera wechselt für 2026 von Klint Forward zu Giansanti Racing.

Teilnehmerinnen der WorldWCR 2026

Startnummer

Fahrer (Nation)

Team

4

Emily Bondi (F)

FT Racing Academy

6

Maria Herrera (E)

Terra & Vita GRT Yamaha

8

Tayla Relph (AUS)

Full Throttle Racing

14

Mallory Dobbs (USA)

YVS Sabadell Diva Racing

15

Chloe Jones (GB)

Monster Energy Crescent Yamaha

16

Lucy Michel (D)

TSL-Racing

19

Adela Ourednickova (CZ)

Dafitmotoracing

20

Natalia Rivera (E)

Terra & Vita GRT Yamaha

21

Avalon Lewis (NZL)

Carl Cox Motorsport

22

Martina Guarino (I)

Prata Motor Sport

26

Katie Hand (GB)

Team Trasimeno

36

Beatriz Neila (E)

Ampito Crescent Yamaha

37

Line Vieillard (F)

FT Racing Academy

41

Arianna Barale (I)

Hadden Racing Team

44

Patrycja Sowa (PL)

Team Trasimeno

46

Pakita Ruiz (E)

PR46+1 Racing Team

58

Paola Ramos (E)

Klint Racing Team

64

Sara Sanchez (E)

Hadden Racing Team

66

Karolina Danak (PL)

Yamaha AD78 FIMLA

83

Astrid Madrigal (MEX)

Pons Italika Racing FIMLA

88

Denise Dal Zotto (I)

PATA AG Motorsport Italia

94

Lucie Boudesseul (F)

GMT94 Yamaha

96

Roberta Ponziani (I)

Klint Racing Team

99

Isis Carreno (CHI)

Pons Italika Racing FIMLA

