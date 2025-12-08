Warum Maria Herrera für die WorldWCR 2026 zu Giansanti Racing wechselt
Etwas überraschend wechselt Weltmeisterin Maria Herrera für die WorldWCR 2026 das Team und wird mit Giansanti Racing ihren Titel verteidigen. Seitens Klint Forward war das Interesse abgekühlt.
Musste sich Maria Herrera im vergangenen Jahr noch knapp Ana Carrasco geschlagen geben, setzte sich die 29-Jährige in diesem Jahr durch und gewann vor Beatriz Neila die Women's Circuit Racing World Championship 2025. Während sich ihre Vorgängerin aber zum Wechsel in die Supersport-WM entschied, wird Herrera ihren Titel im kommenden Jahr verteidigen.
Allerdings verlässt die Spanierin das Weltmeisterteam Klint Forward und wechselt zu Terra & Vita GRT Yamaha. Am 20. November wurde der Deal bekannt gegeben. «GRT hatte mich in Magny-Cours angesprochen, aber ich wollte zuerst mit meinem bisherigen Team sprechen, weil sie mich schon so lange unterstützen», erzählte Herrera am Rande der FIM-Awards SPEEDWEEK.com Chefredakteur Ivo Schützbach. «Sie hatten aber keinen Vorschlag für mich, also habe ich mich entschieden. Ich empfand es schon als etwas seltsam, dass man mir kein Angebot machte.»
Giansanti Racing hatte bisher Sara Sanchez als Aushängeschild, nun wird die zwölffache Siegerin Teamkollegin von Natalia Rivera. Herrera hat sich intensive Tests zusichern lassen. «Grundsätzlich ist das Team in jeder Kategorie wichtig. In meinem neuen Team werde ich die Möglichkeit haben, häufiger mit dem Motorrad zu trainieren. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass man sein Bike in- und auswendig kennt», betonte Herrera. «Das war der Hauptgrund, warum ich mich für GRT entschieden habe. Chloe zum Beispiel war mit ihrem Team an jeder Rennstrecke testen. Wenn man dann zum Rennwochenende an die Piste kommt, ist man einfach etwas entspannter und besser vorbereitet.»
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach