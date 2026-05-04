Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike-WM
  4. /
  5. Motorrad-Frauen-WM
  6. /
  7. News
Werbung
WM-Leader Maria Herrera: Der Gegenwind wird stärker
Mit einem Sieg und einem dritten Platz war Maria Herrera auf dem Balaton Circuit einmal mehr die erfolgreichste Teilnehmerin. Der Gegenwind in der WorldWCR 2026 nimmt für die Weltmeisterin aber zu.
VonSebastian Fränzschky und Kay Hettich
Motorrad-Frauen-WM
Maria Herrera führt die WorldWCR 2026 deutlich anMaria Herrera führt die WorldWCR 2026 deutlich anFoto: Gold & Goose
Maria Herrera führt die WorldWCR 2026 deutlich an© Gold & Goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Thema der Woche
Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
Weiterlesen
Werbung
In der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – ist Maria Herrera ist die Teilnehmerin mit der größten Erfahrung. Die 29-Jährige fährt seit ihrer Kindheit Motorrad und startete bereits in den WM-Kategorien Moto3 sowie Supersport-WM 300 und Supersport-WM, bevor sie seit 2024 in die Frauen-Weltmeisterschaft einstieg. Mit dem Titelgewinn 2025 und insgesamt 15 Siegen aus 30 Starts ist sie zudem die erfolgreichste Pilotin. Es hat einen Grund, warum Herrera die Favoritin in der WorldWCR 2026 ist.
Werbung
Werbung
Die Siege werden der aus Toledo bei Valencia stammenden Spanierin aber keineswegs geschenkt. Am vergangenen Wochenende auf dem Balaton Circuit musste sich Herrera nach dem Sieg am Samstag im zweiten Lauf mit Paola Ramos und Beatriz Neila erstmals zwei Gegnerinnen beigen – und wenige Kurven vor der Ziellinie lag sie sogar hinter der erstaunlichen Thailänderin Muklada Sarapuech nur auf der vierten Position! «Ich hatte nicht erwartet, dass wir eine neue Konkurrentin in unserer Gruppe haben würden», zeigte sich Herrera im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Sebastian Fränzschky überrascht. «Sie wirkte etwas nervös und weil ich zu den beiden vorn einen größeren Abstand hatte, wartete ich bis zur letzten Runde ab. Der Platz auf dem Podium war wichtiger, als möglicherweise zu stürzen.»
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Maria Herrera wurde viermal im zweiten Rennen besiegt Seltsam: Herrera holte ihre vier Siege in dieser Saison immer im ersten Rennen, wohingegen die zweite Läufe an ihre Landsfrauen Paola Ramos (Portimao, Balaton) und Beatriz Neila (Assen) gingen.
Werbung
Werbung
«Das ist normal. Die anderen verstehen nach dem ersten Lauf die Rennstrecke besser und ich selbst möchte manchmal im zweiten Rennen weniger Risiko eingehen», erklärte die Giansanti-Racing-Pilotin. «Definitiv muss ich mich aber im Sonntagsrennen steigern, denn in diesem Jahr sind die Rennen umkämpfter als bisher. Wenn zu Beginn der zweiten Saisonhälfte mein Finger verheilt ist, werden wir in Misano und danach stärker sein.»
Thema der Woche
Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
Weiterlesen
In der Gesamtwertung führt Herrera mit 131 Punkten deutlich vor Neila (117 P.) und Ramos (86 9.).
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Motorrad-Frauen-WM
  1. Ergebnisse
  2. Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. Rennen
  2. Startaufstellung
  3. Warm-up
  4. Rennen
  5. Startaufstellung
  6. Warm-up
  7. Superpole
  8. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Paola RamosForward Racing
Paola Ramos
58
11
20:46,328
1:51,935
25
02
Beatriz NeilaAmpito Crescent Yamaha
Beatriz Neila
36
11
+0,227
1:52,460
20
03
Maria HerreraTerra & Vita GRT Yamaha WorldWCR
Maria Herrera
6
11
+0,241
1:52,492
16
04
Muklada SarapuechEEST NJT Racing Team
Muklada Sarapuech
12
11
+2,715
1:52,850
13
05
Roberta PonzianiForward Racing
Roberta Ponziani
96
11
+10,429
1:53,027
11
06
Astrid MadrigalPons Italika Racing FIMLA
Astrid Madrigal
83
11
+12,573
1:53,577
10
07
Lucie BoudesseulYamaha Motor France
Lucie Boudesseul
94
11
+15,662
1:54,047
9
08
Natalia RiveraTerra & Vita GRT Yamaha WorldWCR
Natalia Rivera
20
11
+15,774
1:53,838
8
09
Chloe JonesMonster Energy Crescent Yamaha
Chloe Jones
15
11
+15,844
1:53,966
7
10
Francisca RuizPR46+1 Racing Team
Francisca Ruiz
46
11
+16,174
1:53,863
6
Mehr laden
EventsAlle Motorrad-Frauen-WM Events
  • Vergangen
    Assen/Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Balaton Park/Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Misano/Italien
    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Donington Park/Großbritannien
    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Jerez/Spanien
    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Assen/Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Balaton Park/Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Misano/Italien
    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  4. Donington Park/Großbritannien
    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  5. Jerez/Spanien
    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM