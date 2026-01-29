WM-Pilotin Lucy Michel auf den Spuren von Marc Marquez – Crash in Spanien

Auf dem Aspar-Circuit des Spaniers Jorge Martinez tummelten sich seit Anfang des Jahres zahlreiche Fahrer, um sich auf die anstehende Saison vorzubereiten. Auch MotoGP-Champion Marc Marquez drehte auf einer Ducati Panigale ein paar Proberunden. Einen Ausrutscher inklusive, der harmlos ausging.

Lucy Michel vom Team um Stefan Laux hatte bei ihrem Abflug nicht ganz so viel Glück und verletzte sich am Arm. Am 24. und 25. Januar war Michel auf dem Aspar-Circuit unterwegs, wo sie sich mit ihrer Mannschaft von TSL auf ihre nunmehr dritte Saison in der Frauen-WM vorbereitete. «Die Strecke ist berühmt für ihre vielen aneinanderhängenden Kurven, die technisch sehr anspruchsvoll sind und auch körperlich einiges abverlangen», beschrieb Michel ihren Ausflug. Mit dabei war aus der WM auch die Tschechin Adela Ourednickova aus Prag.

«Lucy und Adela puschten sich gegenseitig Runde für Runde», sagte Teamchef Laux, «und hatten jede Menge Spaß. Lucy arbeitete sehr viel mit der Bremse, um dort ungenutztes Potenzial herauszuholen. Adela fuhr jeweils mit neuen Reifen. Lucy griff ausschließlich auf gebrauchte zurück, um mehr Gefühl für abbauende Reifen zu bekommen. Sukzessive schraubten die beiden Damen ihre Rundenzeit auf der für sie neuen Rennstrecke herunter.»

Lucy Michel verlor die Kontrolle

Das Wetter war trocken, kalt und windig. Vor allem die Windböen verlangten Leichtgewicht Lucy sehr viel ab und sie wurde ordentlich durchgeschüttelt. «Am zweiten Tag verlor Lucy die Kontrolle über ihr Vorderrad in der dafür berüchtigten Kurve», schilderte Laux SPEEDWEEK.com. «Genau da, wo sich zwei Tage vorher schon Marc Marquez abgelegt hatte. Lucy schüttelte den Staub ab und kam wieder an die Box. Leider erlitt sie eine starke Prellung am linken Arm, der dann auch noch dick wurde.»

«Mit Eis und Ibuprofen ging es wieder zurück ins kalte Deutschland», meinte Michel. «Ein weiterer Test ist dort in Kürze geplant, da die Rennstrecke noch sehr viel Potenzial bietet, alles aus dem Fahrer rauszuholen und ich konnte mich in einigen Punkten deutlich steigern.»