WM-Pilotin Lucy Michel auf den Spuren von Marc Marquez – Crash in Spanien
MotoGP-Champion Marc Marquez machte sich auf dem Aspar-Circuit fit für den Saisonstart. Bei einem Ausrutscher blieb der Spanier unverletzt – Lucy Michel machte es ihm an gleicher Stelle nach.
Auf dem Aspar-Circuit des Spaniers Jorge Martinez tummelten sich seit Anfang des Jahres zahlreiche Fahrer, um sich auf die anstehende Saison vorzubereiten. Auch MotoGP-Champion Marc Marquez drehte auf einer Ducati Panigale ein paar Proberunden. Einen Ausrutscher inklusive, der harmlos ausging.
Lucy Michel vom Team um Stefan Laux hatte bei ihrem Abflug nicht ganz so viel Glück und verletzte sich am Arm. Am 24. und 25. Januar war Michel auf dem Aspar-Circuit unterwegs, wo sie sich mit ihrer Mannschaft von TSL auf ihre nunmehr dritte Saison in der Frauen-WM vorbereitete. «Die Strecke ist berühmt für ihre vielen aneinanderhängenden Kurven, die technisch sehr anspruchsvoll sind und auch körperlich einiges abverlangen», beschrieb Michel ihren Ausflug. Mit dabei war aus der WM auch die Tschechin Adela Ourednickova aus Prag.
«Lucy und Adela puschten sich gegenseitig Runde für Runde», sagte Teamchef Laux, «und hatten jede Menge Spaß. Lucy arbeitete sehr viel mit der Bremse, um dort ungenutztes Potenzial herauszuholen. Adela fuhr jeweils mit neuen Reifen. Lucy griff ausschließlich auf gebrauchte zurück, um mehr Gefühl für abbauende Reifen zu bekommen. Sukzessive schraubten die beiden Damen ihre Rundenzeit auf der für sie neuen Rennstrecke herunter.»
Lucy Michel verlor die Kontrolle
Das Wetter war trocken, kalt und windig. Vor allem die Windböen verlangten Leichtgewicht Lucy sehr viel ab und sie wurde ordentlich durchgeschüttelt. «Am zweiten Tag verlor Lucy die Kontrolle über ihr Vorderrad in der dafür berüchtigten Kurve», schilderte Laux SPEEDWEEK.com. «Genau da, wo sich zwei Tage vorher schon Marc Marquez abgelegt hatte. Lucy schüttelte den Staub ab und kam wieder an die Box. Leider erlitt sie eine starke Prellung am linken Arm, der dann auch noch dick wurde.»
«Mit Eis und Ibuprofen ging es wieder zurück ins kalte Deutschland», meinte Michel. «Ein weiterer Test ist dort in Kürze geplant, da die Rennstrecke noch sehr viel Potenzial bietet, alles aus dem Fahrer rauszuholen und ich konnte mich in einigen Punkten deutlich steigern.»
Daheim geht es mit vereinten Kräften weiter mit den Vorbereitungen. Auch in Sachen Budget haben Michel und Co noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen, bevor es mit den ersten Rennen losgeht. «Wer mithelfen will», so das Team, «
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach