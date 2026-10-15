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Frauen-Finale in Jerez: Fünf neue Gesichter – Debütantinnen und Rückkehrer

Seit Donington Park im Juli mussten die Teilnehmerinnen der WorldWCR 2026 auf das Saisonfinale warten. Fünf Pilotinnen sind beim Meeting in Jerez jedoch erstmals in diesem Jahr dabei.

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Luana Giuliani und Carla Mulot sind neue Gesichter in Jerez
Luana Giuliani und Carla Mulot sind neue Gesichter in Jerez
Foto: Instagram
Luana Giuliani und Carla Mulot sind neue Gesichter in Jerez
© Instagram

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Der Kalender der diesjährigen Women’s Circuit Racing World Championship ist peinlich. Nur sechs Meetings verteilen sich von März bis Oktober und zwischen den letzten beiden Rennwochenenden in Donington Park und Jerez liegen geschlagene drei Monate. Die Teilnehmerinnen haben Besseres verdient.

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Angesichts der langen Unterbrechung werden viele Fahrerinnen beim Saisonfinale am kommenden Wochenende recht unvorbereitet antreten – die meisten gehen einer normalen Arbeit nach oder studieren und haben weder Zeit noch einen zahlungskräftigen Sponsor im Rücken, um ausreichend Trainings und Tests zu fahren. Es ist davon auszugehen, dass die Abstände in Jerez größer ausfallen werden.

Dafür dürfen wir uns auf dem Circuito de Jerez auf ein volles Teilnehmerfeld von 26 Fahrerinnen mit neuen Namen und Gesichtern freuen. Neben zwei Gaststarterinnen treten drei Pilotinnen als Ersatz an.

Mit Luana Giuliani (Prata Motor Sport) und Carla Molut (GMT94) geben zwei Teenagerinnen ihr Debüt im Rahmen der Weltmeisterschaft. Die 18-jährige Italienerin ersetzt Karolina Danak, die 19‑jährige Französin ihre verletzte Landsfrau Lucie Boudesseul.

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Bereits aus 2024 bekannt ist Krystal Silfa aus der Dominikanischen Republik. Die 22-Jährige war im Italika-Team in Misano und Donington am Start und erreichte ein Top-15-Ergebnis. Eigentlich als Stammfahrerin 2025 geplant, betritt die 23-jährige Sarah Varon im vergangenen Jahr wegen einer langwierigen Verletzung nur ein Meeting. Die Kolumbianerin hatte beim Vorsaisontest überzeugt.

Die stärkste Gaststarterin ist die Neuseeländerin Avalon Lewis. Die WM-Achte der vergangenen Saison wird von DJ Carl Cox unterstützt.

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