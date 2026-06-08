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WorldWCR 2026 in Misano: Rückkehrer, Wildcards und neue Gesichter

Nach einem Monat Pause findet am kommenden Wochenende in Misano das vierte Meeting der WorldWCR 2026 statt. Das Teilnehmerfeld hat sich verändert.

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

Josephine Bruno gibt in Misano ihr Debüt in der WorldWCR
Josephine Bruno gibt in Misano ihr Debüt in der WorldWCR
Foto: Instagram/Josephine Bruno
Josephine Bruno gibt in Misano ihr Debüt in der WorldWCR
© Instagram/Josephine Bruno

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Zuletzt war die Frauen vorbehaltene Weltmeisterschaft Anfang Mai auf dem Balaton Park Circuit am Start. Damals fehlte die Spanierin Sara Sanchez, die wegen einer Verletzung an der rechten Hand keine Freigabe von Rennärztin Monica Lazarotti erhielt. Die Spanierin wird in Misano ihr Comeback geben.

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Dafür fällt bis auf Weiteres Lucie Boudesseul nach einem Unfall in der französischen Meisterschaft aus. Das Yamaga-Team GMT94 geht am kommenden Wochenende mit Justine Pedemonte an den Start. Die 19-Jährige gab im vergangenen Jahr bei ihrem Gaststart in Magny-Cours mit den Plätzen 7 und 8 ein erstaunliches Debüt in der WorldWCR.

Ganz neu im Teilnehmerfeld der WorldWCR ist hingegen Josephine Bruno, die mit dem Team Trasimeno eine Wildcard für das Meeting in Misano erhalten hat. Die 18-Jährige bestreitet die Europameisterschaft der Frauen und belegt aktuell den vierten Rang.

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Weil es nur eine offizielle Wildcard gibt, konnte erneut ein Startplatz an die Thailänderin Muklada Sarapuech vergeben werden. Die 32-Jährige nahm an allen drei bisherigen Meetings teil und ist Fünfte der WorldWCR 2026.

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Ein Fragezeichen gibt es im Team Yamaha AD78 für das normalerweise Karolina Danka fährt. Doch in der Startliste für Misano fehlt die Polin und auch der Ersatz ist noch offen.

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