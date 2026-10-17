Jerez, Lauf 1: Furioser Sieg für Paola Ramos – Maria Herrera holt den Titel

Das Meeting auf dem Circuito de Jerez ist das sechste der Women's Circuit Racing World Championship 2026 und markiert damit das Saisonfinale. Mit 226 Punkten führt Maria Herrera die Gesamtwertung deutlich vor Beatriz Neila mit 182 Punkten an. Angesichts 44 Punkten Vorsprung und noch 50 zu gewinnenden Punkten ist Herrera die alte und neue Weltmeisterin, sofern sie nicht mehr als 19 Punkte auf ihre Landsfrau verliert.

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In der Superpole fuhr jedoch die WM-Vierte Paola Ramos die mit Abstand schnellste Runde. Die 19-Jährige ist eine Jerez-Spezialistin und gewann vor einem Jahr als Gaststarterin den zweiten Lauf. Herrera und Neila komplettieren die erste Startreihe. Lucy Michel qualifizierte sich als 15.

Bei Rennstart um 12:00 Uhr zeigte das Thermometer 25 Grad Celsius und eine lockere Wolkendecke zog über die Rennstrecke. Elf Runden hatten die 26 Teilnehmerinnen zurückzulegen.

Den Sprint zur ersten Kurve gewann Ramos, dahinter reihten sich Herrera, Neila, Rivera, Ponziani und die Thailänderin Sarapuech ein. Aus der ersten Runde kam Ramos mit 0,3 sec Vorsprung auf Neila und Herrera. Hinter den Top-5 ging bereits eine Lücke von einer Sekunde auf. Lucy Michel lag auf Position 18.

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Während sich Ramos und Neila ab der zweiten Runde absetzten, wurde Herrera von Ponziani in einen Positionskampf verwickelt. In Runde 3 wurden Ramos und die Polin Patrycja Sowa wegen Frühstarts zu einer doppelten Long-Lap verdonnert – damit war der Sieg für die 19-Jährige unter normalen Umständen kaum mehr möglich, auch wenn sie in 1:51,272 min die schnellste Rennrunde fuhr.

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Herrera hatte Schwierigkeiten, sich gegen Ponziani und Rivera durchzusetzen, und lag bei Rennhalbzeit bereits vier Sekunden hinter Neila. Die Verfolgergruppe wurde von Tayla Relph angeführt und umfasste neun Pilotinnen. Lucy Michel kämpfte in den Top-15.

In Runde 6 absolvierte Ramos ihre erste lange Runde und verlor dabei 2 sec, reihte sich aber als Zweite wieder ein. Im hinteren Feld stürzte Pakita Ruiz.

Die Strafe stachelte Ramos zu Höchstleistungen an. Nach der zweiten Long-Lap in Runde 7 lag die Teenagerin 3,3 sec hinter Neila auf Platz 2. Auf sich allein gestellt waren die Rundenzeiten von Neila 0,7 sec jedoch langsamer und Ramos startete in 1:51,154 min eine Aufholjagd. Dahinter kämpfte Herrera gegen Ponziani und Rivera weiterhin darum, zumindest als Dritte auf das Podium zu steigen.

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Zwei Runden vor dem Ende hatte Ramos in 1:50,998 min ihren Rückstand halbiert. Zu Beginn der letzten Runde war sie am Hinterrad der 24-Jährigen angekommen. Den ersten Überholversuch konterte Neila, doch am Ende ließ sich Ramos den Sieg nicht nehmen und brauste 0,167 sec vor Neila über die Ziellinie! Den dritten Platz auf dem Podium sicherte sich Roberto Ponziani, die Teamkollegin von Ramos.

Mit Platz 5 brachte Herrera kein überragendes Resultat, aber den WM-Titel nach Hause. Über die Saison war die 30-Jährige aus Toledo die stärkste Pilotin.

Als 15. im Ziel holte Lucy Michel den letzten WM-Punkt.