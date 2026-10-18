Jerez, Lauf 2: Doppelsieg von Ramos – Weltmeisterin Herrera vorgeführt

Nachdem Maria Herrera am Samstag mit Platz 5 die Women's Circuit Racing World Championship 2026 – kurz WorldWCR – gewann, hatte die Spanierin im zweiten Lauf noch eine Gelegenheit, vor ihren Landsleuten auf das Podium zu steigen. Dafür musste die 30-Jährige jedoch mehr Speed zeigen als im ersten Rennen.

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Denn die Startaufstellung basiert für die ersten neun Positionen auf der schnellsten Rennrunde vom Samstag, ab Platz 10 auf der Reihenfolge der Superpole – und Herrera ging nur als Siebte in das letzte Saisonrennen.

Aus der rein spanischen ersten Reihe starteten die am Samstag überragende Paola Ramos, die als Vizeweltmeisterin feststehende Beatriz Neila sowie die erst 18‑jährige Yvonne Cerpa ins Rennen. Dahinter nahmen Chloe Jones, Natalia Rivera und Emily Bondi Aufstellung. Für Lucy Michel blieb es bei Startplatz 15.

Das Rennen über elf Runden wurde um 12:00 Uhr unter einem wolkenverhangenen Himmel und 20 Grad Celsius gestartet. Ramog bog als Führende in die erste Kurve ein, dahinter folgten Cerpa, Rivera, Neila und Herrera. In Kurve 1 krachten Sara Sanchez und Pakita Ruiz ineinander und stürzten. Als Verursacherin wurde jedoch Line Vieillard zu einer doppelten Long-Lap verdonnert.

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Nach Runde 1 war Herrera Zweite hinter Ramos. Die 30-Jährige machte anschließend auch mit der Lauf-1-Siegerin kurzen Prozess, die auch von Neila überholt wurde. Mit der schnellsten Rennrunde in 1:51,967 min machte Roberta Ponziani auf Platz 7 auf sich aufmerksam. Lucy Michel folgte als 13.

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Nach kurzer Zeit hatte sich Ramos gesammelt und fuhr sich in 1:51,747 min wieder in Führung und legte in der vierten Runde eine 1:51,382 min nach. Neila ging den Speed mit, Cerpa und Herrera fielen jedoch um 1,2 sec zurück.

Ramos fuhr sich in einen Rausch und wurde in 1:51,102 min immer schneller. In der Verfolgergruppe kam auch Herrera langsam in Schwung, den Speed der Top-2 konnte die Weltmeisterin jedoch nicht mitgehen.

Ein feines Rennen fuhr Muklada Sarapuech, die am Samstag als Neunte ein wenig enttäuschte. Die Thailänderin startete von Position 12 und kämpfte in Runde 7 um Platz 5. Lucy Michel kämpfte mit Emily Bondi und Vieillard um Platz 10.

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Drei Runden vor dem Ende wurde es doch noch einmal spannend. Die Rundenzeiten der führenden Ramos wurden langsamer, während Herrera aufdrehte und nur noch 0,9 sec zurücklag. Im Schlepptau der Spanierin wurde auch Chloe Jones stärker.

In der letzten Runde waren Ramos, Neila, Herrera und Jones nur durch 1,1 sec getrennt. Während sich Ramos kampf- und nervenstark vor Neila den letzten Sieg der Saison holte, patzte Herrera. Die routinierte Spanierin fuhr in der letzten Kurve eine so extreme Kampflinie, dass sie von Jones außen überholt werden konnte. Die Engländerin stieg als Dritte auf das Podium, Herrera wurde Vierte.

Für Lucy Michel endete die WorldWCR 2026 mit einem soliden zwölften Platz.