WorldWCR 2027 mit CF Moto: Paola Ramos (19) ist vielen einen Schritt voraus

Es ist eine Überraschung: Bisher wurde davon ausgegangen, dass Paola Ramos das Aushängeschild von Klint Forward Racing in der WorldWCR bleiben wird, doch das Team beendet offenbar sein Engagement in der Frauen-Weltmeisterschaft und wird sich auf die Moto2 konzentrieren.

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Anders als ihre Teamkollegin Roberta Ponziani muss sich die schnelle Spanierin jedoch keine Gedanken um ihre Zukunft machen: Mit Hadden Racing hat sie bereits ein neues Team für die Saison 2027 gefunden! In diesem Jahr fuhren Sara Sanchez und Arianna Barale für das spanische Team.

Hadden Racing ist seit 2026 in der Women's Circuit Racing World Championship dabei und ist mit den Vorbereitungen auf die neue Saison nicht nur mit der Verpflichtung der 19-Jährigen auf einem guten Weg. Das Team hat das nächstjährige Einheitsmotorrad – die CF Moto 675SR-R – bereits für den Einsatz auf der Rennstrecke aufgebaut. Ramos hatte bereits die Gelegenheit, das chinesische Motorrad auf dem Aspar Circuit bei Valencia zu testen.