Als die Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – auf Initiative von FIM-Präsident Jorge Viegas 2024 etabliert wurde, unterstützte Yamaha dieses lobenswerte Vorhaben. Zum Einsatz kam die Yamaha R7, allerdings nicht im Trimm der Sportbike-WM, sondern nahezu wie in der Serie.

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Nach drei Jahren war es Zeit für einen Wechsel: Am 9. Oktober wurde CF Moto als neuer Ausrüster der Frauen-Weltmeisterschaft vorgestellt. Mit der 675SR-R ist es erneut ein Motorrad der Sportbike-Kategorie. Dass der Wechsel zu Verwerfungen im Fahrerlager führen würde, war abzusehen.

Denn Teams, die in anderen Serien mit Yamaha verbunden sind, können unmöglich mit einem chinesischen Fabrikat antreten. Prominentestes Beispiel ist das Crescent-Team von Vizeweltmeisterin Beatriz Neila, das seit 2016 das Superbike-Werksteam von Yamaha organisiert. Es betrifft aber auch das Giansanti Racing Team von Weltmeisterin Maria Herrera. Und weil Klint Forward seinem Engagement in der WorldWCR den Stecker zieht, musste sich auch die WM-Dritte Paola Ramos ein neues Team für 2027 suchen – eine kuriose Situation. Und GMT94 (ein offizielles Yamaha-Team in der Supersport-WM) wird auch nicht mehr antreten.

Dass sich weitere Teams aus der WorldWCR wegen des Herstellerwechsels zurückziehen werden, ist möglich. Zum Beispiel ist das Team Trasimeno seit über 25 Jahren mit Yamaha verbunden, oder auch MS Racing (Yamaha AD78) und Prata Motor Sport. Privaten Teams steht es frei, zu CF Moto zu wechseln, die Beziehung zu Yamaha würde sich dadurch aber sicher nicht verbessern.

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Teilweise springen unabhängige Teams in die Bresche: Unter der Flagge von Hadden Racing (Ramos, Neila, Sara Sanchez, Arianna Barale) starten etwa 2027 gleich vier Pilotinnen. Und FT Racing Academy bestätigte bereits drei Fahrerinnen (Lucie Boudesseul, Line Vieillard, Emily Bondi). Viel ist von der Teamstruktur im kommenden Jahr aber noch nicht bekannt. An Bewerberinnen um einen Startplatz mangelt es jedoch nicht: Nach Informationen von SPEEDWEEK.com liegen 35 Anmeldungen vor.