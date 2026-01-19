Weiter zum Inhalt
Motorradwelt Bodensee 2026: Es geht wieder los
Vom 23. bis 25. Januar 2026 wird Friedrichshafen wieder zum Epizentrum für alle, die Benzin im Blut haben: Die Motorradwelt Bodensee startet in die Saison 2026.
Motorradwelt Bodensee: Der Szenetreff in Deutschlands Süden
Motorradwelt Bodensee: Der Szenetreff in Deutschlands Süden© Motorradwelt Bodensee
Wer eine reine Verkaufsveranstaltung erwartet, liegt falsch, denn die Motorradwelt Bodensee in den Hallen der Messe Friedrichshafen setzt in diesem Jahr massiv auf Dynamik. Das Highlight ist die Premiere des Indoor-Cross in Halle A4, wo der vierfache Supermoto-Weltmeister Marc-Reiner Schmidt auf einer speziell präparierten Offroad-Strecke zeigen wird, was er auf der Motocrosspiste draufhat.
Wer es lieber akrobatisch mag, kommt bei der FMX-Wrecking Crew oder den Trial-Shows auf seine Kosten. Für Tourenfahrer ist die Reisehalle «Bikers Welcome» gesetzt – dort gibt es die Inspiration für die nächste große Tour, während in der Custom-Ecke beim «Best Bike Award» dem Schönheitskult gehuldigt wird.
Volle Action mit Indoor-Motocross, FMX, Trial und Stuntshow
Volle Action mit Indoor-Motocross, FMX, Trial und Stuntshow© Motorradwelt Bodensee
Zehn Hallen vollgepackt mit Marken wie BMW, KTM, Indian und Kawasaki, dazu der Gebrauchtmarkt für alle, die noch ein Winterprojekt suchen: Die Motorradwelt Bodensee bleibt der Saisonauftakt im Süden. Man trifft sich, man schaut, man plant – und wer mit dem Bike anreist, demonstriert nicht nur Härte, sondern parkt auch noch umsonst.
Treffpunkt der motorisierten Landstreicher: Halle Bikers Welcome
Treffpunkt der motorisierten Landstreicher: Halle Bikers Welcome© Motorradwelt Bodensee
Freitag und Samstag ist die Motorradwelt Bodensee von 9 bis 18 Uhr geöffnet, anschließend steigt die Bikerparty im Foyer Ost. Am Sonntag ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets gibt es online ab 18 Euro (Tageskarte), an der Tageskasse sind sie teurer (22 Euro). Es gibt Ermäßigungen (15 Euro online) und spezielle Angebote, wie das «Feierabend-Special» für 15 Euro ab 15 Uhr an den ersten beiden Messetagen. Wichtig: Wer mit dem eigenen Motorrad anreist und auf dem «Eisbärenparkplatz» parkt, hat freien Eintritt.
Selber mal Wheelie-King sein auf dem Wheelie-Simulator
Selber mal Wheelie-King sein auf dem Wheelie-Simulator© Motorradwelt Bodensee
Besucher aus der Schweiz parken am Fährhafen Romanshorn und reisen komfortabel mit der Fähre direkt nach Friedrichshafen zur Messe mit dem Kombiticket für Fähre, Shuttlebus und Messeeintritt, erhältlich ab 36 Euro. Achtung, die letzte Fähre zurück von Friedrichshafen nach Romanshorn geht normalerweise um 20:41 Uhr.
Hier geht es zu den Online-Tickets
An der Motorradwelt Bodensee dreht sich alles um zwei Räder
An der Motorradwelt Bodensee dreht sich alles um zwei Räder© Motorradwelt Bodensee
Produkte News
Neueste Artikel
