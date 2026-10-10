Am Hockenheimring entsteht ein einzigartiges Home of Mobility

Mit der Motorworld Hockenheimring wird an einem der traditionsreichsten Motorsportstandorte Europas ein außergewöhnliches Home of Mobility geschaffen. Auf einer Nutzfläche von über 28.500 m² etabliert sich mit der Motorworld Hockenheimring ein einzigartiges Zentrum, das Motorsport, Handel, Werkstätten, Dienstleister, Business, Hotellerie, Gastronomie, Events und mobile Leidenschaft unter einem Dach bündelt. Der Hockenheimring, an dem jährlich über 600 Veranstaltungen mit rund 700.000 Gästen stattfinden, verbindet sich mit der Motorworld Erlebniswelt zu einem Mobilitäts- und Eventhub, der in Europa seinesgleichen suchen wird. Mit der Motorworld Group steht hinter dem Projekt ein erfahrener Entwickler und Betreiber mehrfach ausgezeichneter Mobilitäts- und Erlebnisdestinationen. Die Motorworld bringt darüber hinaus mit mehr als 40 der weltweit renommiertesten Fahrzeugmarken an ihren Standorten das internationale Marken-Who-is-Who der Branche zusammen.

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«Mit der Motorworld Hockenheimring realisieren wir eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte unserer Unternehmensgruppe. Der Hockenheimring bündelt seit vielen Jahrzehnten internationale Bekanntheit und emotionale Anziehungskraft wie kaum ein anderer Standort der Mobilitätsszene. Mit dieser neuen Verbindung entsteht ein Home of Mobility, das Motorsport, Handel und Events auf einzigartige Weise zusammenführt. Ein herausragender Treffpunkt, der als Business-, Event- und Kompetenzzentrum für Premiummarken und hochwertige Dienstleistungen sehr wichtige, neue Impulse setzen wird», erläutert Andreas Dünkel, Gründer und Vorsitzender der Motorworld Group. Jochen Nerpel, Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH, ergänzt: «Die Motorworld ist ein Meilenstein für die langfristige Weiterentwicklung des Hockenheimrings. Die Partnerschaft verbindet die Kompetenzen und Netzwerke zweier etablierter Marken und generiert ein zukunftsweisendes Angebot, das weitere Zielgruppen erschließen wird. Gemeinsam werden neue Erlebnis-, Veranstaltungs-, Handels-, Business- und Hospitalityformate entstehen, die den Hockenheimring künftig ganzjährig beleben und seine Bedeutung als internationale Destination nachhaltig stärken werden.»

Die gemeinsamen Zukunftspläne treffen dabei auf optimale Standortbedingungen. Mit seiner Lage im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar und der exzellenten Anbindung an die Wirtschaftszentren Deutschlands verfügt die Rennstrecke über ideale Voraussetzungen. Die Nähe zu den Autobahnen A5 und A6 sowie zu den Flughäfen Frankfurt und Stuttgart macht die Motorworld Hockenheimring zu einem zentralen Treffpunkt für Besucher, Unternehmen, Marken und Fahrzeugbegeisterte aus aller Welt.

Ein Standort mit Geschichte und Zukunft

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1932 steht der Hockenheimring für Mobilität, Geschwindigkeit und Innovation. Was einst als Motorradstrecke begann und später als Austragungsort internationaler Motorsportveranstaltungen Weltruhm erlangte, entwickelte sich zu einer Erlebnis- und Begegnungsstätte weit über den Motorsport hinaus. Auf diesem Fundament entsteht mit der Motorworld Hockenheimring eine pulsierende Erlebniswelt in neuer Dimension. An 365 Tagen im Jahr lädt die Motorworld Hockenheimring dazu ein, die Faszination der Mobilität hautnah zu erleben.

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Zukunftsweisendes Zusammenspiel von Rennstrecke und Erlebniswelt

Das Besondere an der Motorworld Hockenheimring ist die Kombination aus Rennstrecke, Mobilitätszentrum, Erlebnisdestination, Handelsflächen und Hospitality. Hier bildet sich ein einzigartiger neuer Mobilitäts- und Eventhub, in dem sich Marken, Unternehmen, Dienstleister und Mobilitätsbegeisterte an einem Ort begegnen, voneinander profitieren und neue Synergien bilden.

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Handelsflächen, Showrooms und Werkstätten

Ein zentraler Baustein des Projekts sind die mehr als 8.000 m2 Handels-, Showroom- und Werkstattflächen. Hier werden Händler hochwertige Sammlerfahrzeuge, Klassiker, Supercars, Hypercars und Motorräder in einem Umfeld präsentieren, das die Mobilität in allen Facetten erlebbar macht. Ergänzt wird das Angebot durch Zubehör, Bekleidung und Lifestyle-Produkte sowie spezialisierte Dienstleister und Anbieter für Fahrzeugaufbereitung, Veredelung, Pflege, Wartung und High-Performance-Lösungen. Ein eng verzahnter Kosmos ausgewählter Branchenpartner entlang der gesamten automobilen Customerjourney bietet wertvolle Synergieeffekte für Kunden, Unternehmen, Partnerships und Marken. Die Motorworld Hockenheimring wird damit nicht nur Schaufenster der internationalen Mobilitätsbranche, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsstandort für Handel, Dienstleistung und Service.

Die geplante Außenseite vom Hockenheimring Foto: Motorworld Die geplante Außenseite vom Hockenheimring © Motorworld

Glaseinstellboxen: Exklusive Bühne für automobile Raritäten

Ein Highlight sind die 64 Glaseinstellboxen, die sich über mehrere Ebenen erstrecken und Fahrzeugen eine exklusive Bühne bieten. Ob Supercars, Hypercars, Rennfahrzeuge, Klassiker oder seltene Sammlerstücke, mit oder ohne Straßenzulassung: Die verglasten Einstellboxen ermöglichen eine sichere Unterbringung bei zugleich exklusiver Inszenierung. Die mobilen Schätze sind für ihre Besitzer jederzeit zugänglich.

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Neues Restaurant und Coffee Bar mit Blick auf die Rennstrecke

Mit einem weiteren Restaurant und einer Coffee Bar gewinnt der Standort weitere gastronomische Anziehungspunkte mit Strahlkraft weit über das klassische Veranstaltungsgeschehen am Hockenheimring hinaus. Das neue Restaurant mit über 200 Sitzplätzen verbindet die charakteristische Motorworld-Atmosphäre mit einem modernen Gastronomie- und Genusskonzept und wird sich als als lebendiger Treffpunkt für Gäste, Unternehmen und Motorsportfans gleichermaßen etablieren.

Die Coffee Bar setzt mit ihrem einzigartigen Blick auf die Start- und Zielgerade einen weiteren Akzent. Hier entsteht ein Ort, an dem Motorsport hautnah erlebbar wird und die Aufenthaltsqualität unmittelbar auf das weltbekannte Streckenerlebnis des Hockenheimrings trifft.

Neues Vier-Sterne-Themen- und Designhotel

Mit dem neuen Hotel präsentiert sich ein weiteres Highlight des Standorts. Das geplante Vier-Sterne-Hotel verfügt über 159 Zimmer, darunter spektakuläre Car-Suiten mit Autoaufzug, individuell gestaltete Themenzimmer sowie moderne Standardzimmer. Mit einem unverwechselbaren Ambiente und der konsequenten Ausrichtung auf die Welt der Mobilität wird das Hotel selbst zum Erlebnis und feiert die Faszination für Motorsport, Fahrkultur und automobile Ikonen auf besondere Weise im stilgerechten Design. Ein besonderes Merkmal sind die genannten Car-Suiten, die es Gästen ermöglichen, ihr Fahrzeug oder Motorrad jederzeit im Blick zu behalten. Darüber hinaus genießt man von den Balkonen zahlreicher Zimmer einen direkten Blick auf die Rennstrecke und erlebt die einzigartige Atmosphäre des Motodroms aus erster Reihe. Abgerundet wird das Angebot des Hotels durch einen hochwertigen Spa- und Fitnessbereich, der Komfort, Erholung und aktiven Ausgleich zu einem Wohlfühlerlebnis zusammenführt.

Darüber hinaus schaffen Hotel, Restaurant und Coffeebar ein gemeinsames Angebot, das weit über einzelne Events hinausreicht. Sie bereichern den Standort über das ganze Jahr hinweg und machen die Motorworld Hockenheimring zu einem Treffpunkt für Gäste aus der Region, Geschäftsreisende, Touristen sowie nationale und internationale Besucher.

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Neues Kapitel für das bestehende Hotel Motodrom als Motorworld Inn Hotel mit Motorworld Inn Restaurant

Am Hockenheimring eröffnet mit dem Motorworld Inn Restaurant bereits am 21. November 2026 ein neuer Treffpunkt für Genießer und Motorsportbegeisterte. Mit dem À-la-carte-Restaurant, das im markentypischen Motorworld-Inn-Werkstattstil ausgestattet ist, wird das traditionsreiche Hotel Motodrom um ein attraktives gastronomisches Angebot erweitert, das künftig ganzjährig geöffnet sein wird. Auf der Speisekarte stehen eine große Auswahl an Steaks, Burgern, Pasta und Pinsa sowie regionale Spezialitäten. Flexible Räume für Tagungen, Seminare und Veranstaltungen ergänzen das Konzept und machen das Restaurant auch für Unternehmen und private Feiern zur idealen Location.

Gleichzeitig wird die schrittweise Transformation des Hotel Motodrom im Zuge des Gesamtprojekts Motorworld Hockenheimring fortgesetzt. Mit Abschluss der Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen wird das Haus künftig unter dem Namen Motorworld Inn Hotel geführt. Damit entsteht eine moderne Hospitality-Destination, die Hotellerie, Gastronomie und automobile Erlebnisse in einzigartiger Weise miteinander verbindet. Die Arbeiten sollen im zweiten Quartal 2027 abgeschlossen werden.

Tagungen, Events und Business auf internationalem Niveau Eventhalle mit direktem Blick auf den Rennkurs

Geplant sind mehr als 1.600 m2 Konferenz- und Eventflächen mit Räumlichkeiten in unterschiedlichen Größen. Ergänzt werden diese durch eine mulitfunktionale Eventhalle mit über 1.300 m2 Fläche und direktem Blick auf den Rennkurs. Sie bildet den idealen Rahmen für Veranstaltungen mit bis zu 1.800 Personen. Die Kombination aus professioneller Infrastruktur und der einzigartigen Atmosphäre des Hockenheimrings verleiht jeder Veranstaltung einen besonderen Charakter.

Ausgestattet mit moderner Veranstaltungs- und Medientechnik, flexiblen Raumkonzepten sowie großzügigen Backstage- und Servicebereichen bieten die Veranstaltungsflächen ideale Voraussetzungen für Tagungen, Meetings, Kongresse, Produktpräsentationen, Galaveranstaltungen, Messen und Corporate Events jeder Größenordnung.

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Die direkte Lage am Hockenheimring, die hervorragende Erreichbarkeit und die nahtlose Verbindung von Eventflächen, Hotel, Gastronomie, Hospitality-Angeboten mit großzügigen Parkmöglichkeiten erzeugen einen Veranstaltungsstandort der außergewöhnlich ist. Unternehmen und Eventagenturen profitieren von einem Umfeld, das effiziente Organisation und eindrucksvolle Inszenierung ermöglicht.

Ring frei für Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist am Hockenheimring bereits heute ein zentraler Bestandteil der Standortentwicklung. Unter dem Leitmotiv „Lights on Green – Our Race for Change“ bündelt der Hockenheimring seine Aktivitäten und verfolgt das Ziel, nachhaltige Innovationen für Motorsport, Events und Infrastruktur konsequent voranzutreiben. Dabei stehen Themen wie Abfallvermeidung, CO₂-Reduktion, Energieeffizienz und ressourcenschonendes Wirtschaften im Fokus. Mit einem ganzheitlichen Ansatz entwickelt sich der Hockenheimring zu einem Vorreiter für nachhaltige Veranstaltungs- und Mobilitätskonzepte in Europa.

Motorworld Hockenheimring als Home of Mobility

Gemeinsam initiieren die Motorworld Group und die Hockenheim-Ring GmbH ein Projekt, das Maßstäbe setzen wird. Das Zusammenspiel aus ikonischer Rennstrecke, Erlebniswelt, Handel, Dienstleistung, Business, Hotellerie, Gastronomie und Events erzeugt ein faszinierendes Gesamtkonzept. Die Motorworld Hockenheimring wird zum Leuchtturmprojekt der Mobilität, einem lebendigen Treffpunkt für Menschen, Marken, Unternehmen und Ideen. Hier verbinden sich Motorsporttradition, Mobilitätskultur, Veranstaltungen und Zukunftsvisionen zu einer Destination mit internationaler Ausstrahlung an 365 Tagen im Jahr.