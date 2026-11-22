«MV Agusta ist wieder unabhängig.» Weniger als zwei Jahre sind vergangen, seit der Motorradhersteller seinerzeit auf seiner Website diese Meldung veröffentlichte. Die Firmengruppe um Timur Sardarov, der schon von 2017 bis 2022 die Marke aus Varese steuerte, übernahm wieder die Kontrolle in Varese. Von «gestärkter finanzieller Stabilität unter neuem Management» war die Rede, doch die Realität der Traditionsmarke sieht heute anders aus: Seit Frühjahr stehen die Bänder am Stammsitz in Schiranna weitgehend still, die Bandarbeiter sind offiziell in Kurzarbeit. Eine dringend nötige Kapitalerhöhung um 35 Millionen Euro soll im Frühjahr ebenso ausgefallen sein, im Sommer scheiterte der Einstieg von CFMoto.

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In der Folge nahm der Verwaltungsratsvorsitzende Hubert Trunkenpolz seinen Hut. Von MV Agusta selbst hörte man dazu monatelang nichts und auch zu Lieferschwierigkeiten bei Ersatzteilen äußerte sich CEO Luca Martin nur mit einem lapidaren «Wir arbeiten daran» via Social Media. Im September dann trat MV Agusta in ein «Composizione Negoziata della Crisi» genanntes außergerichtliches Sanierungsverfahren ein, bei dem ein unabhängig bestellter Sachverständiger Verhandlungen mit Gläubigern, Lieferanten und Banken begleitet und gleichzeitig nach neuen Geldquellen für das Unternehmen suchen soll.

Im Rahmen dessen ist laut offizieller Mitteilung von MV Agusta am 17. November ein erstes Angebot eingegangen. MV Agusta und der beauftragte Sanierungssachverständige hoffen auf ein Wettbieten: Die Mitteilung spricht von «einem kompetitiven Prozess», zu dem man «einlade». In diesem müsste der mögliche Käufer den Stammsitz MV Agustas in Varese und die Markenrechte am Traditionshersteller zunächst pachten und bis spätestens Juli 2027 käuflich übernehmen.

Die heutige Bajaj Mobility hatte die MV Agusta erst Mitte 2025 für einen «mittleren zweistelligen Millionenbetrag» an «Art of Mobility» von Ex-Chef Timur Sardarov zurückverkauft. Das erst 2024 gegründete Investmentunternehmen «Sports Bank Capital Partners LLC», das laut eigener Angabe auf Investements in Sport-, Freizeit- und Unterhaltungsmarken spezialisiert sein soll, bietet aktuell noch 28 Millionen Euro für das Gesamtpaket. Einen verbindlicher Kauf ist damit jedoch nicht verbunden.

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Am kommenden Mittwoch, dem 25. November, sollte im Rahmen des Krisenverfahrens gerichtlich überprüft werden, in welcher Form der Krisenmechanismus fortgesetzt wird und inwiefern dieser auch die mögliche Fortsetzung als Insolvenzverfahren beinhaltet. Die Zeit drängt, denn die Kurzarbeiterregelung, in Italien «Solidaritätsvertrag» genannt, läuft noch bis zum Jahreswechsel. Nur bis dahin übernimmt der italienische Staat noch große Teile des Gehalts der Bandarbeiter von MV Agusta. 184 Mitarbeiter, die zuletzt nur wenige Tage im Monat produziert haben sollen, sind davon betroffen.

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Es ist ein weiteres Kapitel in der wechselvollen Geschichte des Traditionsherstellers vom Lago di Varese, in dessen jüngster Geschichte Eigentümerwechsel ebenso regelmäßig waren wie hochfliegende Pläne: 1945 wurde MV Agusta gegründet und erlangte in den 1960ern und 1970ern sein Image über Erfolge im Motorsport. Die Produktion wurde 1980 eingestellt. Zwölf Jahre später übernahm die Cagiva-Firmengruppe um Claudio Castiglioni die Rechte an der italienischen Marke und baute den Hersteller neu auf. 2008 ging MV Agusta erst an Harley-Davidson und kurze Zeit später zurück an die Familie Castiglioni, bevor 2014 Mercedes-Benz über seine Submarke AMG bei den Italienern einstieg. Kurz vorher hatte Automobilgigant und Daimler-Konkurrent Volkswagen sich MV-Rivale Ducati einverleibt. Auf dem Chefsessel in Varese saß unterdessen mit Giovanni Castiglioni der Sohn des ikonischen Claudio Castiglioni und plante, die Verkäufe auf bis zu 20.000 Motorräder zu steigern und später in die MotoGP einzusteigen.

Auf melr als 9.000 Einheiten stiegen die Verkaufszahlen jedoch nie, und auch der Einstieg in die Königsklasse blieb ein Luftschloss. Unter der folgenden Ägide unter dem russischen Investor Timur Sardarov folgte die stabilste Phase der Norditaliener, bis dieser Ende 2022 eine «strategische Partnerschaft» mit der damaligen KTM-Mutter Pierer Mobility ankündigte. Nur Monate später mündete diese in eine Übernahme von mehr als der Hälfte der Unternehmensanteile der Sardow-Familie und Stefan Pierer.

Dann geriet KTM in finanzielle Schwierigkeiten, war Ende 2024 insolvent und musste saniert werden. Im Zuge dieser Sanierung kaufte Sardow MV Agusta zurück. Italienischen Medienberichten zufolge soll KTM heute der größte Gläubiger von MV Agusta sein. Die Österreicher hatten MV Agusta in Einkauf und Vertrieb unterstützt, auch der aktuelle CEO Luca Martin kam von den Österreichern nach Varese.

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Luca Martin blieb auch nach dem Ausstieg von KTM und sollte sicherstellen, dass MV Agusta «seinen Wachstumskurs fortsetzen kann», wie es noch 2025 hieß. Im Jahr davor hatte MV Agusta rund 4000 Motorräder verkauft. Abermals wurde in Interviews öffentlich ein Einstieg in die MotoGP erwogen, ein technisch aufwändiges, modulares Motorkonzept mit fünf Zylindern schon in einer frühen Konzeptphase präsentiert und die Preise der MV-Volumenmodelle großflächig gesenkt.

Steht weitgehend still: Produktion der MV Agusta Superveloce in Schiranna Foto: MV Agusta Steht weitgehend still: Produktion der MV Agusta Superveloce in Schiranna © MV Agusta

Die Marke aus Schiranna plante unabhängiger zu werden vom Luxus-Segment, gegenüber der britischen Publikation «Motorycle News» äußerte Martin, er glaube nicht, dass «Luxus bei Motorrädern existiert» und sah sich im Wettkampf mit Marken, die jährlich das zehn- bis vierzigfache an Motorrädern verkaufen. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 2.166 MV Agusta neu zugelassen, ein geringes Plus. Die Zulassungen erfassen dabei alle Motorräder, die erstmals auf die Straße kommen und beinhalten so auch Lagerverkäufe.

Die ausbleibende Kapitalerhöhung und der fehlgeschlagene Verkauf an CFMoto führten letztlich zum Eintritt in das Krisenverfahren, bei dem der Hersteller eingestand, dass die Übergangsphase nach der Trennung von KTM für MV Agusta «erheblich» sei und dass man die «Voraussetzungen für den Geschäftsbetrieb» erst «schrittweise» wiederherzustellen versucht habe. Auch «mögliche Entwicklungen hinsichtlich der Beteiligungsstruktur von MV Agusta» seien eingeleitet und geprüft, einige jedoch «als nicht realisierbar erachtet» worden. In welcher Form das Sanierungsverfahren am Mittwoch, den 25. November, fortgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Für MV Agusta drängt die Zeit.

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