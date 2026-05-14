MV Agusta Brutale 1000 ABT: Italienisch-deutsche Zusammenarbeit

SPEEDWEEK-Leser wissen , dass MV Agusta und ABT Sportsline eine Zusammenarbeit planen, nun ist deren erstes Resultat da: Die MV Agusta 1000 ABT ist ein exklusives, limitiertes Sondermodell, das aus der Zusammenarbeit zweier Ikonen europäischer Hochleistungstechnik entstanden ist: MV Agusta und ABT Sportsline. Die MV Agusta Brutale 1000 ABT ist weltweit auf 130 nummerierte Exemplare limitiert.

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Die Brutale 1000 ABT soll gemäss MV Abusta nicht bloß ein Sondermodell sein, sondern ein Statement – eine Maschine, in der modernste Technologie, Exklusivität und Design-Emotion in perfekter Balance koexistieren.

MV Agusta Brutale1000 ABT: Auf 130 Stück limitiert Foto: MV Agusta MV Agusta Brutale1000 ABT: Auf 130 Stück limitiert © MV Agusta

Technische Basis ist die Brutale 1000 RR: Verbaut ist die neueste Version des Reihenvierzylindes mit Pleueln und Ventilen aus Titan. Ebenso sind geänderte Nockenwellen überarbeitete Mapings und Getrieberäder mit optimierter Übersetzung und reduzierter Reibung verbaut. Mit dem strassenzugelassenen Auspuff resultieren 201 PS bei 13.500/min und 116 Nm bei 11.000/min. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Racing-Auspuff samt passendem Mapping steigt die Spitzenleistung auf 208 PS bei 14.000/min.

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Zahlreiche Spezialteile zeichnen die MV Agusta Brutale 1000 ABT aus Foto: MV Agusta Zahlreiche Spezialteile zeichnen die MV Agusta Brutale 1000 ABT aus © MV Agusta

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Ebenso von der RR-Version übernommen ist das elektronische Fahrwerk von Öhlins. Die Gabelrohre sind Tintannitrit-beschichtet. Das System ermöglicht die elektronische Justierung von Zug- und Druckstufe für eine präzise Fahrwerksabstimmung.

Für den Rennstrecken-Einsatz: Batfly-Bremsscheiben von Braking Foto: MV Agusta Für den Rennstrecken-Einsatz: Batfly-Bremsscheiben von Braking © MV Agusta

Die vordere Bremsanlage besteht aus Brembo Stylema Monobloc-Bremszangen (in Schwarz mit roten Logos) in Kombination mit einer gelochten 320er Doppelscheibe. Für den Einsatz auf der Rennstrecke werden Braking Batfly-Scheiben des gleichen Durchmessers mitgeliefert, die durch ihre Geometrie für eine überlegene Wärmeableitung und Selbstreinigung sorgen und Konstanz und Dosierbarkeit auf Rennsport-Niveau bieten.

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Die MV Agusta Brutale 1000 ABT zeichnet sich durch eine markante Lackierung in Nero Carbonio Metallizzato und Rosso Fuoco aus. Diese Farbkombination vermittelt Aggressivität und Raffinesse gleichermaßen und verschmilzt die Identitäten beider Marken visuell. Auf der einen Seite ist die deutsche Flagge aufgebracht, gepaart mit dem ABT-Claim «FROM THE RACETRACK TO THE ROAD», auf der anderen die italienische Flagge, kombiniert mit dem ikonischen MV Agusta-Slogan «MOTORCYCLE ART».

Wie in den teuersten Sportwagen: Alcantra-Sitz mit Wabenstruktur Foto: MV Agusta Wie in den teuersten Sportwagen: Alcantra-Sitz mit Wabenstruktur © MV Agusta

Diese Grafiken werden mittels hochwertiger Wasser-Transferdruck-Technologie aufgebracht, was ein absolut glattes Finish unter dem Klarlack ermöglicht. Ein präziser manueller Auftrag, kontrollierte Aushärtungszyklen und die abschließende Klarlackversiegelung garantieren außergewöhnliche Haltbarkeit, UV-Beständigkeit und eine makellose Integration in die lackierten Oberflächen.

Die Sitzbank verfügt über eine Wabenstruktur (Honeycomb), eine Designsprache, die für die Innenräume exklusiver Sportwagen charakteristisch ist. Die Wabensteppung und eine 5 mm Schaumstoffschicht vereinen Ästhetik mit hohem Langstreckenkomfort.Geschmiedete Felgen reduzieren die ungefederten Massen und verbessern die Agilität, die Karbon-Felgenabdeckung hinten sorgt für aerodynamische Effizienz.

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Insgesamt 19 Komponenten sind aus Kohlefaser gefertigt, darunter Schutzblechhalterungen, Airbox-Abdeckung, Cockpit-Abdeckung, Seitenteile des Benzintanks und neu gestaltete Paneele unter dem Sitz mit ABT-Branding, dazu der Frontspoiler, Hitzeschutzschilde, die Ritzelabdeckung und die hintere Felgenabdeckung.