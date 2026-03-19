MV Agusta & DHL: Neuordnung der Ersatzteilversorgung

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Wer eine MV Agusta fährt, entscheidet sich für Exklusivität, Design und italienische Leidenschaft. Doch in der Vergangenheit wurde die Liebe der Besitzer oft auf eine harte Probe gestellt, wenn es um die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ging. Lange Lieferzeiten und lückenhafte Bestände strapazierten die Geduld von Kunden und Händlern gleichermaßen.
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Nun wurde das Ersatzteillager mitsamt der Logistig an DHL Supply Chain übertragen. Der Übergang wurde Ende 2025 vollständig abgeschlossen. Damit liegt die Verantwortung für die Lagerung und die Abwicklung der Ersatzteile in den Händen eines weltweit führenden Logistik-Spezialisten. Für den schnellen Versand an die Händler weltweit bleibt weiterhin DHL Express zuständig – eine Kombination, die maximale Geschwindigkeit garantieren soll. Das Ziel ist klar gesteckt: Die Logistik-Performance muss mit den hohen Erwartungen der Premium-Kundschaft Schritt halten. Um dies zu erreichen, wurde nicht nur das Lager physisch verlagert, sondern auch die digitale Infrastruktur komplett umgekrempelt. Neue IT-Systeme sollen für eine präzise Bestandsaufnahme in Echtzeit sorgen. Damit will man die „Verfügbarkeitsprobleme der Vergangenheit“, wie es in der Mitteilung offen heißt, endgültig beseitigen.
„Die Partnerschaft mit DHL ist ein entscheidender Schritt in unserem Bestreben, nicht nur außergewöhnliche Motorräder zu liefern, sondern auch ein Besitzerlebnis, das der Exzellenz unserer Marke entspricht“, erklärt Luca Martin, CEO von MV Agusta.
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