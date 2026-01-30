MV Agusta Rush Titanio: Edel und Leichtmetall en masse

Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Titan gilt im Fahrzeugbau als hochexklusiv – im Motorradbau umso mehr. Dabei ist der Werkstoff in der Regel nur in Sondermodellen zu finden, denn Herstellung und Verarbeitung von Titan sind für die Großserie in der Regel zu kostspielig. MV Agusta will diesen Umstand nun geradezu zelebrieren und macht aus dem Material ein zentrales Gestaltungsmerkmal für ein limitiertes, und mutmaßlich abermals kostspieliges Sondermodell: Die Rush Titanio.
Limitiert auf 300 Stück tritt sie die Nachfolge weiterer Sonderserien des Modells an, die in den letzten Jahren als «Rush Army» und «Rush Mamba» auf den Markt kamen. Die Rush basiert auf der Brutale 1000 und übernimmt von dieser Rahmen und Antrieb. Letzterer ist jedoch aufgewertet durch neue Motorbauteile aus – Sie ahnen es – Titan. 16 radial angeordnete Ventile sowie vier geschmiedete Pleuel aus dem hochfesten Leichtmetall sollen für mehr Drehfreude, geringeres Gewicht und bessere Haltbarkeit sorgen. Die Abgase bläst der Motor über eine neue Auspuffanlage in die Luft, die ebenfalls aus Titan gefertigt wird. Arrow liefert das Bauteil, das als Slip-On auf dem Motorrad installiert wird – mit einer Halterung aus Titan.
Auch bei der Halterung des Frontscheinwerfers und der Tankverkleidung wurde das Leichtmetall verarbeitet. Zum Werkstoffmix gesellt sich Kohlefaser, die sich im limitierten Sondermodell ebenfalls finden und optisch entsprechend auffallen soll: Die Italiener sprechen vom Einsatz einer «Premium-Twill-Gewebestruktur», die durch ein «technischeres Erscheinungsbild» besonders gut zum optischen Konzept der Titanio passe. Dazu kommt ein neues Farbschema, aus schwarzen, silbernen und blauen Kontrastteilen. Den blauen Farbton bezeichnen die Italiener passenderweise als «Blu Titanio».
Technische Daten bleiben die Vareser, neben dem Einsatz des Vierzylinders mit aufgerundeten 1000 Kubikzentimetern Hubraum, derzeit noch schuldig. Das elektronische Fahrwerk der Rush Titanio ist von Öhlins, genau wie der Lenkungsdämpfer. Die Bremsen werden von Brembo zugeliefert, ebenso wie bei der Plattformschwester Brutale 1000. Diese leistet 208 PS, ein Fingerzeig auch für die Rush Titanio. Den Preis für diese behalten die Italiener ebenfalls für sich. Wenn man bisherige Sondermodelle als Maßstab nimmt, dann dürfte er sich im Bereich von mindestens 50.000 Euro bewegen, wenn das Motorrad im Laufe des Jahres 2026 zu den Kunden kommt.
