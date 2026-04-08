MV Agusta Rush Titanio: Titan und Karbon

Wer glaubte, die radikale Optik der bisherigen Rush-Modelle ließe sich nicht mehr steigern, wird von MV Agusta eines Besseren belehrt. Die Rush Titanio ist nicht nur eine Weiterentwicklung, sondern eine technologische Machtdemonstration. In der historischen Produktionslinie in Schiranna/Italien handgefertigt, soll dieses Motorrad den Gipfel der „Motorcycle Art“ verkörpern, der Kunst des Motorradbaus.

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Öhlins Smart EC 3.0: Adjustierung der Dämpfung praktisch in Echtzeit Foto: MV Agusta Öhlins Smart EC 3.0: Adjustierung der Dämpfung praktisch in Echtzeit © MV Agusta

Der 1000er Reihenvierzylinder ist umfassend überarbeitet. Neue Nockenwellen und ein optimiertes Mapping sollen die Gasannahme verbessern und mehr Druck bei niedrigen Drehzahlen bewirken. Die Spitzenleistung hat darunter nicht gelitten: 201 PS bei 13.500/min mit dem Standard-Auzspuff. Gar 206 PS 206 PS bei 14.000/min werden dem homologierten Arrow Titan-Schalldämpfer kredenzt, begleitet von 116 Nm bei 11.000/min. Dank einer kürzeren Endübersetzung und überarbeiteten Getriebestufen beschleunigt die Rush Titanio heftiger als die Serienversion.

Öhlins und Brembo: Selbstverständlich sind Edelkomponenten verbaut Foto: MV Agusta Öhlins und Brembo: Selbstverständlich sind Edelkomponenten verbaut © MV Agusta

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Das technische Highlight ist das Fahrwerk: Die Rush Titanio ist das erste Serienmotorrad, das mit dem neuen semiaktiven Öhlins Smart EC 3.0 System ausgestattet ist. Die verwendete „Spool Valve“-Technologie reagiert bis zu siebenmal schneller als herkömmliche Nadelventil-Systeme. Die Dämpfung passt sich nahezu in Echtzeit an die Fahrdynamik an. Gesteuert wird das System über eine neue Software-Plattform, die ABS, Traktionskontrolle und Wheelie-Kontrolle in die Regelung einbezieht.

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Der Name „Titanio“ ist kein Marketing-Gag. Von der Scheinwerferhalterung über den Tankdeckel bis hin zum Dashboard-Träger: Gebürstetes Titan dominiert die Optik. Ergänzt wird dieses durch blau eloxierte Details und ein neues Karbon-Finish in Twill-Webung, das die bisherige Leinwandbindung ablöst. Ein weiteres Novum ist die Alcantara-Sitzbank, die dank einer speziellen „Exo-Membran“ komplett wasserabweisend ein, ohne die luxuriöse Haptik einzubüssen.

Neues Finish: Twill-Webung der Karbonfasern Foto: MV Agusta Neues Finish: Twill-Webung der Karbonfasern © MV Agusta

Wer eines der 300 Exemplare ergattern möchte, muss tief in die Tasche greifen. Der Preis für den italienischen Markt ist auf 44.900 € festgesetzt. Dafür erhalten Kunden neben dem Motorrad ein „Welcome-Kit“, das unter anderem den Arrow-Auspuff inklusive Steuergerät, CNC-gefräste Hebel und ein Echtheitszertifikat enthält. Die Produktion startet im Juli 2026 und man braucht kein Wahrsager zu sein, um zu prophezeihen, dass diese Sammlerstücke schnell vergriffen sein werden.

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