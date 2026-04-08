Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Produkte

  4. /

  5. News

Werbung

MV Agusta Rush Titanio: Titan und Karbon

Mit der neuen Rush Titanio präsentiert MV Agusta eine auf 300 Stück limitierte Fahrmaschine, die technologische Perfektion mit handgefertigter italienischer Kunst vereinen soll.

Rolf Lüthi

Von

Produkte

MV Agusta Ruch Titanio: Skulptur aus Titan und Karbon, die auch fahren kann
MV Agusta Ruch Titanio: Skulptur aus Titan und Karbon, die auch fahren kann
Foto: MV Agusta
MV Agusta Ruch Titanio: Skulptur aus Titan und Karbon, die auch fahren kann
© MV Agusta

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Wer glaubte, die radikale Optik der bisherigen Rush-Modelle ließe sich nicht mehr steigern, wird von MV Agusta eines Besseren belehrt. Die Rush Titanio ist nicht nur eine Weiterentwicklung, sondern eine technologische Machtdemonstration. In der historischen Produktionslinie in Schiranna/Italien handgefertigt, soll dieses Motorrad den Gipfel der „Motorcycle Art“ verkörpern, der Kunst des Motorradbaus.

Werbung

Werbung

Öhlins Smart EC 3.0: Adjustierung der Dämpfung praktisch in Echtzeit
Öhlins Smart EC 3.0: Adjustierung der Dämpfung praktisch in Echtzeit
Foto: MV Agusta
Öhlins Smart EC 3.0: Adjustierung der Dämpfung praktisch in Echtzeit
© MV Agusta

Der 1000er Reihenvierzylinder ist umfassend überarbeitet. Neue Nockenwellen und ein optimiertes Mapping sollen die Gasannahme verbessern und mehr Druck bei niedrigen Drehzahlen bewirken. Die Spitzenleistung hat darunter nicht gelitten: 201 PS bei 13.500/min mit dem Standard-Auzspuff. Gar 206 PS 206 PS bei 14.000/min werden dem homologierten Arrow Titan-Schalldämpfer kredenzt, begleitet von 116 Nm bei 11.000/min. Dank einer kürzeren Endübersetzung und überarbeiteten Getriebestufen beschleunigt die Rush Titanio heftiger als die Serienversion.

Empfehlungen

Öhlins und Brembo: Selbstverständlich sind Edelkomponenten verbaut
Öhlins und Brembo: Selbstverständlich sind Edelkomponenten verbaut
Foto: MV Agusta
Öhlins und Brembo: Selbstverständlich sind Edelkomponenten verbaut
© MV Agusta

Werbung

Werbung

Das technische Highlight ist das Fahrwerk: Die Rush Titanio ist das erste Serienmotorrad, das mit dem neuen semiaktiven Öhlins Smart EC 3.0 System ausgestattet ist. Die verwendete „Spool Valve“-Technologie reagiert bis zu siebenmal schneller als herkömmliche Nadelventil-Systeme. Die Dämpfung passt sich nahezu in Echtzeit an die Fahrdynamik an. Gesteuert wird das System über eine neue Software-Plattform, die ABS, Traktionskontrolle und Wheelie-Kontrolle in die Regelung einbezieht.

Der Name „Titanio“ ist kein Marketing-Gag. Von der Scheinwerferhalterung über den Tankdeckel bis hin zum Dashboard-Träger: Gebürstetes Titan dominiert die Optik. Ergänzt wird dieses durch blau eloxierte Details und ein neues Karbon-Finish in Twill-Webung, das die bisherige Leinwandbindung ablöst. Ein weiteres Novum ist die Alcantara-Sitzbank, die dank einer speziellen „Exo-Membran“ komplett wasserabweisend ein, ohne die luxuriöse Haptik einzubüssen.

Neues Finish: Twill-Webung der Karbonfasern
Neues Finish: Twill-Webung der Karbonfasern
Foto: MV Agusta
Neues Finish: Twill-Webung der Karbonfasern
© MV Agusta

Wer eines der 300 Exemplare ergattern möchte, muss tief in die Tasche greifen. Der Preis für den italienischen Markt ist auf 44.900 € festgesetzt. Dafür erhalten Kunden neben dem Motorrad ein „Welcome-Kit“, das unter anderem den Arrow-Auspuff inklusive Steuergerät, CNC-gefräste Hebel und ein Echtheitszertifikat enthält. Die Produktion startet im Juli 2026 und man braucht kein Wahrsager zu sein, um zu prophezeihen, dass diese Sammlerstücke schnell vergriffen sein werden.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Produkte News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien