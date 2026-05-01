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MV Agusta und ABT kündigen Zusammenarbeit an
Der italienische Motorradhersteller MV Agusta und der deutsche Fahrzeugveredler ABT kündigen eine strategische Zusammenarbeit an
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Zusammenarbeit MV Agusta und ABTZusammenarbeit MV Agusta und ABTFoto: Rolf Lüthi
Zusammenarbeit MV Agusta und ABT© Rolf Lüthi
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Mit dem italienischen Premium-Hersteller MV Agusta und dem deutschen Auto-Tuner ABT wollen zwei Unternehmen kooperieren, die eine gemeinsame Vision teilen: das kontinuierliche Streben nach Innovation, kompromissloses Handwerk und dem Anspruch, ingenieurtechnische Exzellenz in ein unverwechselbares Fahrerlebnis umzusetzen.
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ABT hat den Firmensitz in Kempten im Allgäu und gilt als der weltweit größte Veredler für Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns (insbesondere Audi, VW, Seat und Cupra). Aktuell setzt ABT einen Lamborghini Temerario GT3 in der DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) ein. Ihr SPEEDWEEK-Autor nimmt die Ankündigung dieser Zusammenarbeit etwas irritiert zur Kenntnis, weil sowohl Lamborghini wie auch die Motorradmarke Ducati zum Volkswagen-Konzern gehören und Ducati und Lamborghini in der Vergangenheit mehrfach zusammengearbeitet haben bei der Kreation von Sondermodellen und –editionen.
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Nichts desto trotz sind wir gespannt, was die Zusammenarbeit dieser beiden Firmen hervorbringt. MV kündigt jedenfalls an: «Ein exklusives neues Kapitel wird bald enthüllt».
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