MV Agusta und ABT kündigen Zusammenarbeit an

Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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Mit dem italienischen Premium-Hersteller MV Agusta und dem deutschen Auto-Tuner ABT wollen zwei Unternehmen kooperieren, die eine gemeinsame Vision teilen: das kontinuierliche Streben nach Innovation, kompromissloses Handwerk und dem Anspruch, ingenieurtechnische Exzellenz in ein unverwechselbares Fahrerlebnis umzusetzen.
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ABT hat den Firmensitz in Kempten im Allgäu und gilt als der weltweit größte Veredler für Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns (insbesondere Audi, VW, Seat und Cupra). Aktuell setzt ABT einen Lamborghini Temerario GT3 in der DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) ein. Ihr SPEEDWEEK-Autor nimmt die Ankündigung dieser Zusammenarbeit etwas irritiert zur Kenntnis, weil sowohl Lamborghini wie auch die Motorradmarke Ducati zum Volkswagen-Konzern gehören und Ducati und Lamborghini in der Vergangenheit mehrfach zusammengearbeitet haben bei der Kreation von Sondermodellen und –editionen.
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