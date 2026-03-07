MV Agusta: Volle Elektronik ab Werk ohne Aufpreis

Während viele Premium-Hersteller dazu übergehen, Software-Features erst gegen Aufpreis oder Abo-Gebühren freizuschalten, geht MV Agusta den entgegengesetzten Weg. CEO Luca Martin stellt klar: "Wer eine MV kauft, bekommt die volle Technik ohne versteckte Kosten oder nachträgliche Aktivierungskosten".

Egal ob Drei- oder Vierzylinder, jedes Motorrad ist ab Werk mit einem Sechsachsen-Gyrosensor ausgestattet. Zum Standard gehören Kurven-ABS, Schräglagen-abhängige Traktionskontrolle (8 Stufen), Quickshifter (up/down), Wheeliekontrolle und Tempomat. Auch die Motorbremse, das Ansprechverhalten und der Drehzahlbegrenzer sind individuell einstellbar. Neben drei festen Fahrmodi bietet der Custom-Modus volle Freiheit: Mappings können per Smartphone erstellt, benannt und sogar während der Fahrt feinjustiert werden.

In Sachen Hardware verbaut MV Agusta TFT-Displays in 5,5 oder 7 Zoll mit Wi-Fi und Bluetooth. Ein Alleinstellungsmerkmal im Segment ist das serienmässige GPS-Tracking samt Diebstahlsicherung. Über die MV Ride App lassen sich nicht nur Routen planen und Telemetriedaten (Schräglage, Gasstellung etc.) auswerten, sondern auch Firmware-Updates "over-the-air" aufspielen.

MV Agusta: Alle elektronischen Features ohne ärgerliche Zusatzkosten Foto: MV Agusta MV Agusta: Alle elektronischen Features ohne ärgerliche Zusatzkosten © MV Agusta

Weiter beinhaltet die App bietet eine Notfall-SMS-Funktion bei Stürzen und eine fahrzeugspezifische Navigation, die auch Offroad-Sektionen berücksichtigt. Während die Hardware Serie ist, bleiben die Konnektivitätsdienste (Diebstahlschutz, Tracking) im ersten Jahr kostenlos – danach wird eine Jahresgebühr von 89 € fällig.