Nach Erfolgsmeldung: Zweischichtbetrieb bei KTM noch dieses Jahr?

KTM-Mehrheitseigentümer Bajaj Mobility hatte in der vergangenen Woche sehr erfreuliche Verkaufszahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 öffentlich gemacht. Im ersten Halbjahr 2026 wurden wie bereits berichtet weltweit 147.000 Motorräder der Marken KTM, GASGAS und Husqvarna abgesetzt und ein Umsatz von etwa 700 Mio. Euro erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

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Jetzt gibt es aus Oberösterreich weitere gute Nachrichten, diesmal geht es um die Produktion, die aktuell weiter im Ein-Schicht-Betrieb gefahren wird. «Insbesonere am amerikanischen Markt gehen die Motorräder aus – damit müssen wir die Stückzahlen wieder erhöhen», erläuterte KTM-Betriebsratschef Friedrich Baumgartner in einer österreichischen Tageszeitung. Die Konsequenz laut Arbeitnehmervertreter Baumgartner: «Nach aktuellem Stand soll zwischen September und Oktober die zweite Schicht wieder aktiviert werden.»

Dazu kommt: Der Prozess des Personalabbaus ist aktuell so gut wie abgeschlossen. In bestimmten Bereichen soll bei KTM in absehbarer Zeit bereits wieder Personal aufgebaut werden, ist aus Mattighofen zu hören. Aktuell fahren die Werke in Mattighofen und Munderfing ihre Produktion im Einschicht-Rhythmus auf vier Produktionsbändern. Auf zwei Bändern soll dann im Herbst auf zwei Schichten erweitert werden. Eine offizielle Stellungnahme des Konzerns steht allerdings noch aus.

Ein wichtiger Baustein ist auch die Versorgung der Kunden und Händler mit aktuellen Ersatzteilen. Aus diesem Grund wurde in einem Teilewerk in Oberösterreich die Produktion bereits wieder auf zwei Schichten erweitert. Die Stimmung in der Belegschaft habe sich laut Baumgartner grundlegend gedreht. «Die Angst vor einer großen Kündigungswelle ist weg», so der Betriebsratschef. Die Erhöhung der Stückzahlen und die Tatsache, dass die Nachmittagsschicht wieder eingeführt werden soll, seien Zeichen, dass es bergauf gehe. Planmäßig steht die KTM-Motorradproduktion ersten drei Augustwochen still: Betriebsurlaub.

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