Nächste INTERMOT mit neuem Termin – Februar 2027

Die Intermot ist laut IVM die nationale Leitplattform, auf der sich die deutsche und internationale Industrie mit ihrem Vollsortiment präsentiert. Gerade deshalb wird die Messe nach dem Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung des IVM vom 10. Februar 2026 jetzt deutlich früher im Jahr platziert. Mit dem neuen Termin vom 12. bis 14. Februar 2027 positionieren IVM und Koelnmesse die Intermot als führende Branchenplattform in Deutschland und treiben die 2024 begonnene strategische Weiterentwicklung gemeinsam voran. Das Ziel ist dabei klar formuliert: Die Intermot wieder zu dem Fixstern zu machen, an dem sich Industrie, Handel und Community orientieren.

Verband gibt Startschuss für Neuausrichtung

«Deutschland braucht eine starke, überregionale Motorradmesse», bekräftigt Mike Sommer, Leiter BMW Motorrad Deutschland und IVM-Präsident die gemeinsame Entscheidung von Verband und Branche. «Die Besucherinnen und Besucher wollen am liebsten alle Motorrad- und Roller-Marken plus Bekleidung, Zubehör, Reisen und Erlebnisse live auf einem Event sehen, fühlen und riechen. Und natürlich Probesitzen, Benzingespräche führen und Spaß haben. Ich bin überzeugt, dass die Intermot mit der Verlegung des Termins auf den Saisonstart und der Vergrößerung von zwei auf vier Hallen wieder zur Leitmesse für die gesamte Branche werden kann. BMW Motorrad ist selbstverständlich mit dabei.»

Auch Uwe Seitz als neuer Hauptgeschäftsführer des ideellen Trägers findet begeisterte Worte für sein erstes großes Projekt: «Ein starkes Votum für eine große zentrale Motorrad-Messe für alle, die diese Leidenschaft für das motorisierte Zweirad verbindet – das war der gemeinsame Wunsch von Präsidium und mir nach meinem Amtsantritt als Hauptgeschäftsführer des Industrie-Verbands Motorrad. Das haben wir geschafft. Nun können sich alle darauf freuen, pünktlich zum Saisonstart 2027 in Köln all das an einem Ort zu sehen, was zum Motorradfahren dazugehört. Das gab es so in den vergangenen Jahren in Deutschland nicht mehr, und der große Zuspruch von Herstellern, Motorrad‑Produzenten und Zubehör‑Anbietern zeigt mir, dass die Industrie verstanden hat, wie wichtig das für den wirtschaftlich so bedeutsamen deutschen Motorradmarkt ist. Der IVM hat sich bereits daran gemacht, aus diesem klaren Bekenntnis im Februar 2027 ein Zweiraderlebnis der ganz besonderen Art zu machen.»

Der Industrie-Verband Motorrad Deutschland e. V. vertritt die Motorrad-Industrie in Deutschland, zu denen die Hersteller und Importeure von Motorradbekleidung und -ausstattungen ebenso zählen wie die von Motorrädern und Rollern. Die gut 50 Mitgliedsunternehmen im IVM repräsentieren über 95 Prozent des deutschen Motorradmarktes. Das gemeinsame Bekenntnis von IVM und Koelnmesse zur Weiterentwicklung und die geschlossen hinter ihrer Messe in Deutschland stehende Branche senden ein starkes Signal in den Markt.

Köln setzt Kurs auf Leitveranstaltung

«Für uns ist die Intermot weit mehr als eine Messe. Sie ist eine Überzeugung. Sie ist das emotionale Zentrum und die wirtschaftliche Plattform der Motorradbranche in Deutschland. Genau deshalb setzen wir gemeinsam mit dem IVM ein bewusstes strategisches Signal mit der neuen Terminierung. Wir entwickeln die Intermot konsequent zu einer Leitveranstaltung mit neuer internationaler Strahlkraft weiter. Hier ist der Ort, an dem Innovation, Leidenschaft und Szene spürbar zusammenkommen», umreißt Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, die Entscheidung mit emotionalen Worten.

Besonders wichtig ist uns dabei der Schulterschluss aller Marktteilnehmer. Albert Erlacher, Head of Motorcycles bei Honda

Zuspruch aus der Industrie kommt unter anderem von Honda. «Honda unterstützt den Intermot-Reboot ausdrücklich, weil wir überzeugt sind, dass die Motorradbranche gerade jetzt einen gemeinsamen, starken Auftritt braucht», untermauert Albert Erlacher, Head of Motorcycles bei Honda seine Zustimmung zum neuen Kurs. «Der Neuanfang im Frühjahr bietet die Chance, die gesamte Branche frühzeitig zum Saisonstart zusammenzubringen und geschlossen zu zeigen, wofür Motorradfahren heute steht – als Kultur, Wirtschaftsfaktor und Mobilitätsform der Zukunft. Besonders wichtig ist uns dabei der Schulterschluss aller Marktteilnehmer. Eine zentrale Plattform, auf der Hersteller, Handel, Verbände, Medien und auch die Politik zusammenkommen, ist entscheidend, um unsere Themen sichtbar, hörbar und wirksam zu platzieren. Natürlich verlangt dieser Neustart neuen Elan, frische Ideen und viel Engagement von allen Beteiligten. Genau darin sehen wir aber die große Chance, gemeinsam etwas Nachhaltiges und Relevantes für die Zukunft der Motorradbranche in Deutschland aufzubauen.»

Weitere große Stimmen aus der Industrie flankieren die Neuausrichtung mit deutlichen Worten. Marcel Driessen, Country Manager Deutschland, Yamaha Motor Europe und IVM-Vizepräsident, hebt besonders hervor: «Als einem der wichtigsten Märkte in Europa mit entsprechend großem Kundenstamm sind wir es den Millionen Menschen in Deutschland und dem benachbarten Ausland schuldig, die ihre individuelle Mobilität mit Motorrädern und Rollern gestalten, ihre Leidenschaft in einer echten Erlebniswelt zusammenzuführen. Die Entscheidung, künftig im Frühjahr eine zentrale Branchenmesse in Deutschland dazu zu veranstalten, unterstützt Yamaha daher vollumfänglich. Sie bedeutet für die Community ein verlässliches Highlight zum richtigen Zeitpunkt, für alle in der Branche über Jahre hinaus Planungssicherheit und für uns als Industrie die richtige Plattform, alle Stakeholder in Sachen Zweiradmobilität dort zusammenbringen. Für mich als Vizepräsident des Industrie-Verbands Motorrad ist es zudem die Bestätigung, dass wir für die Branche in Deutschland genau in die richtige Richtung arbeiten.»

«Die Intermot ist Kompass und Impulsgeber der Motorradwelt. Wir sehen die Intermot als die führende Messe für den deutschen Motorradmarkt. Sie ist mehr als nur eine Produktschau – sie bringt die Bedürfnisse der Community mit technischer Exzellenz zusammen. Die Intermot verbindet über 25 Jahre Expertise mit innovativen Ideen für die Mobilität von morgen. In einem dynamischen Markt bietet sie Raum für Dialog, Innovation und Leidenschaft fürs Motorradfahren», so Edgar Kleinbergen, Country Manager bei Royal Enfield DACH, der ältesten noch produzierenden Motorradmarke der Welt.

Alle unter einem Dach

Auch der Bekleidungs- und Zubehörbereich sendet ein klares Signal. «Die 2Ride Germany unterstützt seit jeher die Intermot als verbandseigene Plattform der Deutschen Motorradindustrie. Mit der Verlegung in den Februar, dem geänderten Format und der gezielten Einbindung des Fachhandels schaffen wir die größtmögliche Schnittmenge für die, teils sehr unterschiedlichen, Bedürfnisse der Aussteller. Wir sind davon überzeugt, mit der zukünftigen Intermot genau die Bühne zu haben, auf der wir unserem Kunden gerecht werden. Selbstverständlich sind wir dabei.»

Business und Community Hand in Hand