Neu: «F1 Racing Drive» – Strategie, Taktik und Köpfchen der Siegertypen

Ende Juni 2026 wurde bekannt: Nach 14 Jahren in Diensten der britischen Sky legt die F1-Journalistin Rachel Brookes das Mikro zur Seite. Die 51-jährige Engländerin gilt als Kennerin des GP-Sports, die auch mal den Finger dahin legte, wo es wehtat.

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So war es nach dem Spanien-GP 2025 Rachel Brookes, die den Mumm in den Knochen hatte, Max Verstappen nach der merkwürdigen Kollision mit George Russell zu fragen, ob er das mit voller Absicht getan habe.

Später gab die Britin da, dass sie dafür einen Shitstorm von Verstappen-Anhängern erntete, der nur schwer zu ertragen war. Aber die heissblütigen Fans hatten Unrecht, denn – pardon – diese Frage musste nach dem grossen Aufreger von Barcelona damals gestellt werden.

Rachel Brookes Foto: XPB Rachel Brookes © XPB

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Rachel Brookes kann nicht nur Interviews: Sie hat für Michael O’Mara Books ein Buch geschrieben. Sie wollte wissen, wie Siegertypen ticken. Welche Strategien verfolgen Fahrer und Teamchefs, um zum Erfolg zu gelangen? Gibt es vergleichbare Taktiken? Wie bleiben solche Menschen im Dampfkochtopf Formel 1 cool? Was macht aus einem guten Rennfahrer einen besonderen?

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

Brookes hat sich dazu mit zahlreichen Fahrern unterhalten, mit den Weltmeistern Lando Norris und Nico Rosberg, mit den GP-Siegern Valtteri Bottas und Oscar Piastri, mit Erfolgs-Teamchef Toto Wolff und auch mit dem langjährigen Renningenieur Jock Clear.

Sie beleuchtet fundiert, wie wichtig die psychische Seite des Sports ist oder wie eine Sammlung von Details unterm Strich einen grossen Unterschied machen kann. Brookes zeigt, welche Markenzeichen Siegertypen aufweisen (erstaunlich vielfältige), mit zahlreichen Beispielen stellt sie einige der aggressivsten Angreifer vor und einige der eisenharten Verteidiger, sie erzählt von Spätbremsern und Kurven-Virtuosen. All dies ist unterhaltsam präsentiert, mit zahlreichen verblüffenden Blickwinkeln.

Die Autorin kann dabei auch auf das Fachwissen der langjährigen Racer und Sky-Kollegen Martin Brundle und Anthony Davidson zugreifen, die aus eigener Erfahrung erzählen, was Strassenspezialisten auszeichnet oder jene Fahrer, die immer dann besonders glänzen, wenn die Bahn nass ist.

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«F1 Racing Drive – The Secrets to Formula One Success» bietet für alle etwas: Für die Generation Netflix, die erst in den letzten Jahren zur Königsklasse gefunden hat, und für langjährige Formel-1-Anhänger, die ihr Fachwissen vertiefen wollen.

Rachel Brookes erlaubt einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen, die viele Leser besser verstehen lässt, was in den gut zwei Stunden eines Grand Prix wirklich passiert.