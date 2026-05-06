Neuer Leiter Entwicklung bei BMW Motorrad: Honeder folgt auf Lischka

Mit der Übernahme der Leitung Entwicklung BMW Motorrad verantwortet Josef Honeder ab dem 1. Juni 2026 die gesamte technische Konzeption, Konstruktion, Erprobung und Weiterentwicklung von Technologien für alle neuen Motorradmodelle der Marke BMW. Honeder ist Maschinenbau-Ingenieur und ein erfahrener Produktentwicklungsexperte, der seit über 20 Jahren in diversen Leitungspositionen innerhalb der BMW Group unter anderem in den Bereichen Entwicklung Gesamtfahrzeug und Antrieb verantwortlich war.

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Zuletzt verantwortete Josef Honeder die Entwicklung Antriebsstrang und Kraftstoffversorgungssysteme. Mit der Übernahme der Entwicklungsverantwortung für BMW Motorrad kommt der Familienvater seiner langjährigen ausgeprägten Leidenschaft für Zweiräder nach. Bereits in den Jahren 2011 bis 2013 war Honeder für unterschiedliche Entwicklungsumfänge bei BMW Motorrad verantwortlich.

Aufgrund seiner umfangreichen Entwicklungskompetenzen ist Honeder, so ist man bei BMW überzeugt, «die Idealbesetzung, um die Erfolgsgeschichte von BMW Motorrad weiter fortzuschreiben». Markus Flasch, CEO BMW Motorrad: «BMW Motorrad hat in den letzten Jahren eine einzigartige Produktoffensive gezeigt. Ich freue mich sehr, dass wir mit Josef Honeder einen erfahrenen Entwicklungsfachmann gewinnen konnten, der BMW Motorrad mit seinen umfassenden Kenntnissen in der gesamten Fahrzeugentwicklung bereichern wird.»

Honeder tritt die Nachfolge von Christof Lischka an, unter dessen Verantwortung BMW Motorrad in den vergangenen knapp sieben Jahren Jahren erfolgreiche Modelle auf den Markt bringen konnte. Lischka wird die BMW Group auf Ende Mai auf eigenen Wunsch verlassen.

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