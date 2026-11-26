In den vergangenen Jahren habe ich an den Formel-1-Rennstrecken einen erstaunlichen Aufschwung erlebt: Vor allem in Amerika, aber auch in Europa boomt die Königsklasse, und es ist überaus erfrischend zu sehen, wie viele junge Fans hinzugestossen sind.

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Einen erheblichen Anteil am Aufwärtstrend der Formel 1 hat die F1-Doku «Drive to Survive» von Netflix. Was dem überwiegenden Teil der Generation Netflix fehlt, das ist das Fachwissen.

Hier kommt das neue Buch «How F1 works – The Sport explained» von Steve Rendle ins Spiel. Er ist der Frage nachgegangen: Die Formel 1, wie geht das eigentlich? Denn Hand aufs Herz: Für viele der gut 80 Millionen Zuschauer eines Grand Prix bleiben da ziemlich viele Fragen offen.

Für Einsteiger und langjährige Fans bietet das Werk von Reindle jede Menge, sein Blick hinter die Kulissen ist umfassend und vielschichtig. «How F1 works – The Sport explained» beleuchtet jeden Bereich des Sports, von den Einzelheiten bei der Arbeit der GP-Rennställe bis hin zum Bau einer Formel-1-Strecke, von den Abläufen der «Budgetobergrenze» bis hin zu den Feinheiten der Ausrichtung eines Rennens.

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Das Buch beschreibt, wie die verschiedenen Elemente und Rollen an einem Rennwochenende zusammenkommen, um das Spektakel eines Grand Prix zu inszenieren.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Das Buch ist in vier Hauptabschnitte unterteilt, «Das F1-Team», «Die Strecke», «Die F1-Geschäftsmodell» sowie «Das Rennwochenende».

Beim Abschnitte F1-Team geht es um Themen wie Struktur eines Rennstalls, Personalrollen, Finanzierung, Rennwagenwerk, Design, Bau und Vorstellung eines neuen Autos, Testfahrten vor der Saison sowie um die eindrucksvolle Logistik.

«Die Strecke» behandelt Anforderungen an die Strecke, das Geschäftsseite eines Rennens, den Bau einer neuen Strecke, die Infrastruktur für Teams sowie für Zuschauer und Medien, Notfälle, ferner die Vorbereitung auf einen Grand Prix.

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Beim F1-Geschäftsmodell geht es um die Marke Formel 1, um Regeln und Vorschriften, um den GP-Kalender, die Rollen des FIA- und F1-Personals bei den Rennen, einschliesslich der Rennkommissare und der Sicherheits- und medizinischen Fahrzeugbesatzungen.

«Das Rennwochenende» schliesslich schildert Schritt um Schritt, was alles abläuft punkto Strecke, Rollen der FIA und der F1, Teams, Action auf der Strecke, Arbeit von F1-TV sowie Aktivitäten nach dem Grand Prix, denn bekanntlich heisst es für die Zirkusteilnehmer – nach dem Rennen ist vor dem Rennen.

Das exzellent bebilderte Buch geht im Angang auch auf Flaggen und Streckenpostensignale ein, auf die Punktesysteme und den Strafenkatalog.

Nach 45 Jahren Formel-1-Berichterstattung habe ich ein ganz anständiges Fachwissen über die Königsklasse aufgebaut. Dennoch fand ich «How F1 works – The Sport explained» von der ersten bis zur letzten Seite interessant: Das Buch erinnert alte Hasen daran, wie komplex dieser Sport ist, und Steve Rendle hat auch das eine oder andere Detail gefunden, das ich entweder gar nicht oder nicht mehr auf dem Radar hatte.

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Für Fans, die erst seit wenigen Jahren oder ganz neu zum Sport gestossen sind, ist «How F1 works – The Sport explained» ein wahres Füllhorn an Informationen. Der Titel hält voll und ganz, was er verspricht.

Steve Rendle: How F1 works – The Sport explained

Von Evro Publishing

ISBN: 978-1-910505-97-7

Format 24 x 21 cm

384 Seiten

380 Fotos

Text in englischer Sprache

Für rund 65 Euro im Fachhandel oder direkt bei www.evropublishing.com

Aus dem Inhalt Foto: Evro Publishing Aus dem Inhalt © Evro Publishing

Design und Bau des Rennwagens Foto: Evro Publishing Design und Bau des Rennwagens © Evro Publishing

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Im Kapitel Ablauf eines GP-Wochenendes Foto: Evro Publishing Im Kapitel Ablauf eines GP-Wochenendes © Evro Publishing

Auch die Rollen des Safety- und Medical-Cars werden beleuchtet Foto: Evro Publishing Auch die Rollen des Safety- und Medical-Cars werden beleuchtet © Evro Publishing