Neuheit: CFMOTO meldet Patent für ein leichtes Elektro-Sportbike an

Elektro-Motorräder der Oberklasse verkaufen sich schlecht. Hohe Preise und die oft nicht konkurrenzfähige Reichweite bremsen das Interesse der Kunden bei den Top-Modellen. Doch hinter den Kulissen wird weiterentwickelt, wie eine neue Patentanmeldung des chinesischen Herstellers CFMOTO beweist. Die Zeichnungen zeigen ein leichtes Elektro-Sportbike, das technische Lösungen nutzt, die wir in ähnlicher Form bereits bei Hondas neuer WN7 gesehen haben.

Das Herzstück ist das Batteriegehäuse, das als tragendes Element fungiert. Motor, Primäruntersetzung und Kontrolleinheit sind extrem weit hinten positioniert, hinter dem Schwingendrehpunkt und unterhalb der Bananenschwinge. Das spart Platz, erzwingt aber eine direkte Anlenkung des Federbeins ohne Umlenkung. Ein interessanter Kniff ist der Rahmenbau: CFMOTO verlässt sich nicht allein auf das Aluminiumgehäuse der Batterie, sondern verstärkt die Konstruktion mit seitlichen Gitterrohr-Elementen aus Aluminium. Das schützt den Akku bei Stürzen und entlastet die Struktur. Der Heckrahmen besteht aus Stahl.

Akkugehäuse, an dem Rahmen, Schwinge, Motor und Federbein verschraubt sind Foto: CFMOTO Akkugehäuse, an dem Rahmen, Schwinge, Motor und Federbein verschraubt sind © CFMOTO

Die Detailtiefe der Zeichnungen bis hin zu Versteifungsrippen im Batteriegehäuse lässt auf ein fortgeschrittenes Stadium des Projekts schliessen. Komponenten wie Räder, Bremsen und Gabel könnten von der CFMOTO 450SS stammen. Das deutet darauf hin, dass die Performance in der 50-PS-Klasse angesiedelt ist. Ob und allenfalls wann CFMOTO dieses Elektromotorrad auf den Markt bringt, bleibt offen – auch der 2024 gezeigte CF-X Elektrocrosser wartet noch auf seine Markteinführung.

Die Zeichnungen lassen auf ein fortgeschrittenes Projekt schliessen Foto: CFMOTO Die Zeichnungen lassen auf ein fortgeschrittenes Projekt schliessen © CFMOTO