Erfahrener Renfahrer Marc Hennerici wird neuer PROsport Racing-Chef

Marc Hennerici übernimmt zum 1. März die Geschäftsführung der PROsport Racing GmbH. Unternehmensgründer und langjähriger Teamchef Chris Esser übergibt den Staffelstab an der Spitze des Rennstalls und wird PROsport Racing auch zukünftig zur Seite stehen.

Marc Hennerici ist seit über drei Jahrzehnten im internationalen Motorsport aktiv und kennt den Rennsport aus unterschiedlichen Perspektiven – als Fahrer, Teammitglied, Veranstalter und Entscheider. Seine motorsportliche Laufbahn führte den 43-Jährigen unter anderem in die FIA WTCC, in der er 2005 die Privatfahrerwertung gewann, sowie in die FIA GT1 Weltmeisterschaft mit Einsätzen für zahlreiche internationale Teams. Von Geburt an ist Hennerici eng mit dem Nürburgring verbunden: Der familiäre Bezug zum Motorsport reicht mehrere Generationen zurück und prägt seinen Weg bis heute.

Neben seiner aktiven Rennkarriere war Marc Hennerici unter anderem als Geschäftsführer der ADAC Travel & Event Mittelrhein GmbH tätig. Dort verantwortete er die Durchführung und Weiterentwicklung großer Motorsport- und Eventformate am Nürburgring, darunter den ADAC Truck-Grand-Prix sowie Veranstaltungen im Umfeld der GT World Challenge Europe. Darüber hinaus konzipierte und etablierte er mit der ADAC SimRacing Expo eine international führende Plattform im digitalen Motorsport. Ergänzt wird sein Profil durch einen volkswirtschaftlichen Hintergrund.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Marc Hennerici einen kompetenten Nachfolger für mich finden konnten. Marc bringt nicht nur die nötige Motorsportexpertise mit, sondern hat auch die notwendige Führungserfahrung und das erforderliche Organisationstalent», so Teamgründer Chris Esser. «Natürlich fällt es mir nicht leicht, mein Baby PROsport Racing abzugeben, aber ich werde als Berater weiterhin dem Team zur Seite stehen.»

Marc Hennerici ergänzt: «PROsport Racing steht heute auf einem sehr soliden Fundament, das Chris Esser über viele Jahre mit großer Leidenschaft und Konsequenz aufgebaut hat. Ich habe großen Respekt vor dieser Lebensleistung und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team auf dieser Basis sportlich ambitioniert in die Zukunft zu gehen. Die neue Rolle erlaubt mir, all das zusammenzubringen, was mich seit fast vier Jahrzehnten begleitet – meine Erfahrung im Motorsport und die Freude daran, Verantwortung zu übernehmen und die sportliche und wirtschaftliche Entwicklung aktiv mitzugestalten.»