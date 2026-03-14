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Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie abgesagt

Die Witterungsbedingungen sorgen für die Absage vom Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie. Schneefall und niedrige Temperaturen machen eine Durchführung unmöglich.

Jonas Plümer

Von

Nürburgring Langstrecken-Serie

Schnee grüßte die Teilnehmer bei NLS1
Schnee grüßte die Teilnehmer bei NLS1
Foto: Jonas Plümer
Schnee grüßte die Teilnehmer bei NLS1
© Jonas Plümer

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Die Fans müssen eine Woche länger auf den Saisonstart der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie warten. Aufgrund den Witterungsbedingungen wurde die 71. ADAC Westfalenfahrt abgesagt. Bei einer Streckentemperatur um ein bis zwei Grad setzen sich die Sicherheitsbedenken durch.

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In Diskussion mit den Teams und der Rennleitung setzten sich der Blick auf die Sicherheit durch. «Wir wollten in Sinne unserer Teams zudem kein Risiko eingehen», erklärte VLN-Geschäftsführer Mike Jäger.

Der Saisonstart wird damit am kommenden Wochenende stattfinden, wo dann bessere Witterungsbedingungen vorhergesagt sind.

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