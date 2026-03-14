Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie abgesagt

Nürburgring Langstrecken-Serie
Schnee sorgt für Verzögerungen beim Saisonauftakt am Nürburgring
Die Witterungsbedingungen sorgen für die Absage vom Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie. Schneefall und niedrige Temperaturen machen eine Durchführung unmöglich.
Die Fans müssen eine Woche länger auf den Saisonstart der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie warten. Aufgrund den Witterungsbedingungen wurde die 71. ADAC Westfalenfahrt abgesagt. Bei einer Streckentemperatur um ein bis zwei Grad setzen sich die Sicherheitsbedenken durch.
In Diskussion mit den Teams und der Rennleitung setzten sich der Blick auf die Sicherheit durch. «Wir wollten in Sinne unserer Teams zudem kein Risiko eingehen», erklärte VLN-Geschäftsführer Mike Jäger.
Der Saisonstart wird damit am kommenden Wochenende stattfinden, wo dann bessere Witterungsbedingungen vorhergesagt sind.
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