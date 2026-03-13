So könnt ihr den Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie schauen

Feuer frei für die 2026er Saison der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie. Am morgigen 14. März startet die populäre Langstreckenserie auf der Nürburgring-Nordschleife in die neue Saison. Mit 133 Fahrzeugen, darunter 24 GT3-Autos in der Topklasse SP9, hat sich ein spektakuläres Teilnehmerfeld für die 71. ADAC Westfalenfahrt angemeldet.

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Wie gewohnt finden die Rennveranstaltungen der NLS komprimiert an einem Tag statt. Nachdem am heutigen Freitag freiwiliige Testfahrten stattfanden, startet am Samstag das 90-minütige Qualifying um 08:30 Uhr. Nach einem Pitwalk und der Startaufstellung wird das vierstündige Rennen um 12:00 Uhr freigegeben.

Der gesamte Renntag ist im offiziellen Livestream der Nürburgring Langstrecken-Serie auf YouTube verfolgbar. Ab 08:10 Uhr überträgt die Rennserie alles was auf der Rennstrecke passiert Live. Die Pause wird mit informativen Expertengesprächen überbrückt.

Hier kommt ihr direkt zum Livestream:

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Aber auch an der Rennstrecke sind interessierte Fans Willkommen. Tickets für das Auftaktrennen der Jubiläumssaison kosten 25 Euro (Kinder bis 14 Jahre kostenfrei) und sind an den Tageskassen erhältlich. Damit geht es auf die geöffneten Tribünen am Grand-Prix-Kurs, in die exklusiven Zuschauerbereiche Brünnchen und Pflanzgarten sowie ins Fahrerlager, die Boxengasse und die Startaufstellung. An anderen Streckenabschnitten der Nordschleife muss sogar gar kein Eintritt gezahlt werden.