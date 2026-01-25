Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Sportwagen

  4. /

  5. Nürburgring Langstrecken-Serie

  6. /

  7. News

Werbung

Wegen Red Bull-Star Max Verstappen: NLS-Rennkalender vor Anpassung!

Um den viermaligen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen den Start beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu ermöglichen, steht die Nürburgring Langstrecken-Serie vor einer Anpassung des Kalenders.

Jonas Plümer

Von

Nürburgring Langstrecken-Serie

Die NLS passt wegen Max Verstappen wohl den Kalender an
Die NLS passt wegen Max Verstappen wohl den Kalender an
Foto: VLN
Die NLS passt wegen Max Verstappen wohl den Kalender an
© VLN

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Der Rennkalender der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie steht kurz vor einer Anpassung. Die RCN hat auf Wunsch der NLS ihren Rennkalender angepasst und verschiebt ihren Saisonstart vom 21. März auf den 28. März. Der RCN-Testtag findet nun am 27. März statt.

Werbung

Werbung

Ursprünglich sollte am letzten März-Wochenende bereits das zweite Rennwochenende der NLS ausgetragen werden, nachdem am 14. März der geplante Saisonauftakt der NLS ist.

Doch Mercedes-AMG hatte zuletzt eine Kalenderanpassung beantragt, damit der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen einen Renneinsatz vor dem 24h-Rennen auf dem Nürburgring absolvieren kann. Alle geplanten NLS-Termine vor dem 24h-Rennen und auch die ADAC 24h Qualifiers überschneiden sich mit der Formel 1. Ein Start im Jahr 2026 vor dem Langstreckenklassiker hat sich Verstappen als Pflicht auferlegt, bevor er das 24h-Rennen bestreitet.

Empfehlungen

Mit einer Veröffentlichung der neuen NLS-Termine ist in den kommenden Tagen zu rechnen.

Werbung

Werbung

Hier könnt ihr euch den ursprünglich geplanten Kalender der Rennserie anschauen. Die Verschiebung würde wohl das zweite Saisonrennen betreffen, welches am 28. März geplant war.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Sportwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien