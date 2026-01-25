Wegen Red Bull-Star Max Verstappen: NLS-Rennkalender vor Anpassung!

Der Rennkalender der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie steht kurz vor einer Anpassung. Die RCN hat auf Wunsch der NLS ihren Rennkalender angepasst und verschiebt ihren Saisonstart vom 21. März auf den 28. März. Der RCN-Testtag findet nun am 27. März statt.

Ursprünglich sollte am letzten März-Wochenende bereits das zweite Rennwochenende der NLS ausgetragen werden, nachdem am 14. März der geplante Saisonauftakt der NLS ist.

Doch Mercedes-AMG hatte zuletzt eine Kalenderanpassung beantragt, damit der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen einen Renneinsatz vor dem 24h-Rennen auf dem Nürburgring absolvieren kann. Alle geplanten NLS-Termine vor dem 24h-Rennen und auch die ADAC 24h Qualifiers überschneiden sich mit der Formel 1. Ein Start im Jahr 2026 vor dem Langstreckenklassiker hat sich Verstappen als Pflicht auferlegt, bevor er das 24h-Rennen bestreitet.

Mit einer Veröffentlichung der neuen NLS-Termine ist in den kommenden Tagen zu rechnen.

Hier könnt ihr euch den ursprünglich geplanten Kalender der Rennserie anschauen . Die Verschiebung würde wohl das zweite Saisonrennen betreffen, welches am 28. März geplant war.