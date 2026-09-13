Pirelli 44 I Ducati Edition: Man hat ja seine Zeit nicht gestohlen

Beim Pirelli 44 | Ducati Edition handelt es sich um ein Maxi-RIB, angetrieben von drei Mercury Racing Motoren mit jeweils 500 PS. Der Begriff Maxi-RIB dürfte einigen SPEEDWEEK-Lesern nicht geläufig sein. RIB steht für Rigid Inflatable Boat. Es handelt sich dabei um luxuriöse Festrumpf-Schlauchboote ab 10 m Rumpflänge. Der Rumpf besteht aus umlaufenden Luftschläuchen und einem tiefen V-Rumpf, meist aus Kunststoff oder Karbon.

Werbung

Werbung

Weiteres Merkmal sind leistungsstarke Aussenbordmotoren, mit denen diese Boote Spitzengeschwindigkeiten vom mehr als 100 km/h erreichen können. Die italienische Firma SACS Marine ist einer der führenden Hersteller solcher Maxi-RIBs.

SACS Marine und Pirelli kooperieren seit 2005, wobei Pirelli nicht etwa die Luftschläuche beisteuert, sondern zum Design und zum sportlichen Image beiträgt; teilweise werden die Boote auch unter dem Markennamen Pirelli angeboten.

Sportlichkeit und Luxus – da passt als weitere italienische Marke Ducati bestens dazu. Basis ist das 13,5 m lange Maxi-RIB Pirelli 44. Der doppelstufige Rumpf saugt Luft unter das Boot, verringert den Reibungswiderstand und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 90 km/h bei extrem stabile Kurvenlage. Bis 18 Passagiere können mitfahren. Als Hommage an den Namensgeber ist in den Luftschläuchen das Profil des Cinturato Blue Full Wet eingeprägt.

Werbung

Werbung

Drei Kompressor-V8 mit insgesamt 1500 PS: Topspeed 120 km/h Foto: Ducati Drei Kompressor-V8 mit insgesamt 1500 PS: Topspeed 120 km/h © Ducati

Thema der Woche MotoGP-Grid 2027: Fast ein Viertel der Fahrer neu – Auswirkungen auf SBK Das MotoGP-Startfeld 2027 bekommt fünf neue Stammfahrer, mindestens drei der Abservierten werden in die Superbike-WM wechseln. Die Leidtragenden davon sind Alvaro Bautista und Danilo Petrucci. Weiterlesen

Anlässlich des Firmenjubiläums von Ducati werden 26 Stück des Pirelli 44 in einer Ducati Edition gebaut. Dessen Lackierung ist von jener der Ducati Superleggera V4 Centenario inspiriert. Als Speedfreaks nehmen wir erfreut zur Kenntnis, dass das normalerweiise mit zwei Mercury-Aussenbordmotoren bestückte Boot in der Ducati-Edition gar von drei Motoren vorangeschoben wird. Es handelt sich um V8-Motoren mit Kompressorausladung und 4.6 l Hubraum, die je 500 PS leisten. Mit diesen insgesamt 1500 PS sollen bis 120 km/h möglich sein. Man hat ja seine Zeit nicht gestohlen.

Als Zugabe ist die Profilierung aus den Luftschläuchen für die Ducati Edition geändert, sie entspricht dem Motorradreifen Pirelli Diablo Supercorsa SP.

Der Preis wurde noch nicht genannt. Für ein vollständig ausgestattetes Pirelli 44 wird ein Preis von gegen 900.000 € zu stehen. Allein die drei V8-Kompressormotoren der Ducati Edition kommen inklusive Steuerung und Installation auf rund 300.000 € zu stehen, dazu erhöhen die Sonderlackierung, das Supercorsa-Design der Luftschläuche und weitere Ducati-Designelemente den Preis weiter. Unter einer Million Euro ist das Pirelli 44 I Ducati Edition ganz sicher nicht zu haben.

Werbung