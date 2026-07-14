Plüss Moto Sport: Drei Tage Anneau du Rhin am Stück
Vom 7. bis 9. August bietet der Schweizer Rundstrecken-Veranstalter Plüss Moto Sport drei Tage freies Fahren auf dem Anneau du Rhin, am ersten Tag auch mit Instruktoren-Training.
Der Anneau du Rhin ist aus dem südlichen Deutschland und aus der Schweiz gut erreichbar. Die Strecke liegt nur ca. 60 km nördlich von Basel oder ca. 50 km südwestlich von Freiburg im Elsass. Die Piste bietet sehr gute Voraussetzungen für Pistentraining auf unterschiedlichem Level. Bei
Am ersten der drei Tage findet neben dem freien Fahren auch der Rennstrecken-Einsteigerkurs «Discover the Bike» statt. Jedem Neuling, und sei er auf der Strasse noch so versiert und geübt, ist der Einstieg ins Rundstreckenfahren mit einem solchen Kusr wärmstens zu empfehlen. Wer sich als Neuling direkt fürs freie Fahren anmeldet, bucht die Frustgarantie gleich mit.
An allen drei Tagen sind pro Stunde 20 Minuten für Einsteiger und Strassenfahrer reserviert. Das reicht für Neulinge und weniger geübte Rundstreckenfahrer bei weitem. Die restlichen 40 Minuten ist die Boxengasse geöffnet, es kann frei gefahren und trainiert werden und es befinden sich theoretisch maximal 40 Motorräder auf der Piste, in der Praxis sind es weit weniger. Gefahren wird an allen drei Trainingstagen auf der langen Pistenvariante, die 3,7 km
misst.
Geübte Rennstreckenfahrer können bei Plüss Moto Sport von 7. bis 9. August an drei Tagen frei Fahren, was sicherlich auch für sehr gute Fahrer eine konditionelle Herausforderung ist. Neulinge können am ersten Tag von versierten Instruktoren kontrolliert an die Freuden des Rundstreckenfahrens herangeführt werden und anschliessend das gelernte ausgiebig vertiefen. Nur damit keiner sagen kann, er sei nicht gewarnt worden: Es besteht Suchtgefahr!
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