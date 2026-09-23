Polaris schliesst weitere Fabrik, diesmal in Vietnam

Überraschend verkaufte der amerikanische Konzern Polaris im Oktober 2025 seine Motorradfirma Indian an die Beteiligungsgesellschaft Carolwood. Polaris begründete den Verkauf emotionslos mit der Fokussierung auf die Sparten ATV, Snowmobile, Wasserfahrzeuge und das Dreirad Slingshot. Damals trug Indian 7 % zu den Konzerneinnahmen von Polaris bei, der Beitrag zum Konzerngewinn wurde nicht kommuniziert.

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Mit dem Verkauf der Anteilsmehrheit an die Beteiligungsgesellschaft Carolwood mit Sitz in Los Angeles wurde aus Indian eine alleinstehende Motorradmarke; Polaris hält weiterhin eine Minderheitsbeteiligung.

Bereits im Januar 2026 kündigte Polaris die Schliessung seiner Fabrik in Osceola/Wisconsin auf Ende 2026 an. Dort werden Motoren und weitere Komponenten für die Fahrzeuge von Polaris hergestellt, unter anderem auch Motoren für die Motorräder der Marke Indian. 200 Angestellte verlieren ihre Jobs.

Nun hat Polaris die Schliessung seiner Motorenfabrik in Vietnam bekannt gegeben. Diese Fabrik in der Provinz Phu Tho (45 km von Hanoi) nahm die Produktion 2023 auf, gebaut wurden in den besten Zeiten 10.000 Motorräder und 30.000 Motoren der oberen Hubraumklasse.

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Neben den organisatorischen Herausforderungen, einherkommend mit der Reorganisation nach einem Eigentümerwechsel, kämpft Indian mit wechselnden Zolltarifen, namentlich im wichtigen kanadischen Markt ebenso wie in Europa. Seit dem Verkauf an Carolwood brachte Indian, abgesehen von drei speziell lackierten Sondermodellen zum 125-jährigen Bestehen der Marke keine neuen Modelle auf den Markt. Gemäss dem Marktforschungsunternehmen Motorcyclesdata verkaufte Indian in den Monaten Januar bis Juli 2026 9707 Motorräder, das entspricht einem Einbruch um rund 42 %. Zum vergleich: Im Spitzenjahr 2021 verkaufte Polaris 34.481 Motorräder der Marke Indian.