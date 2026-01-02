Dakar 2026: Die außergewöhnliche Rückkehr von Mathieu Baumel

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Bei dem schweren Unfall im Februar, als Baumel auf der Stadtautobahn von Reims einem mit technischen Defekt liegen gebliebenen Wagen der Rallye Monte Carlo historique zur Hilfe eilen wollte, war der 49-jährige Franzose von einem Auto angefahren worden. Der schwer verletzte Baumel wurde in das Stadthospital verbracht, wo er nach einer mehrwöchigen Komazeit schließlich den Unfall überlebte. Allerdings musste Baumel der rechte Unterschenkel amputiert werden.
Nach seinem Unfall hat sich Baumel, der als Beifahrer von Nasser Al-Attiyah in den Jahren 2015, 2019, 2022 sowie 2023 die Dakar gewonnen hatte, eine eigentlich ziemlich verrückte Zielsetzung vorgenommen: Bei der nächsten Rallye Dakar wollte er wieder als Beifahrer an der Seite seines belgischen Fahrers Guillaume de Mévius im X-raid-Mini sitzen. Der Franzose, ein Musterbeispiel an Durchhaltevermögen und Hoffnung, hat den ersten Schritt seiner Herausforderung geschafft: Im September war er wieder im Rennen und startete zusammen de Mevius werden gemeinsam bei der Baja Sharish.
Das Duo fuhr von Anfang um den Geamtsieg mit und ging bei der vier Wertungsprüfungen umfassenden Off Road-Rallye als Führungsteam in den Schlusstag hinein und musste quasi als Straßenkehrmaschine die Strecke hinein starten. Ein Reifenschaden zehn Kilometer vor dem Ziel kostete dann mit viel Pech den Sieg. Trotzdem konnten sich die beiden über einen beeindruckenden im Mini John Cooper Works Rallye Cooper 3.0i den zweiten Rang freuen.
Bei der Dakar Generalprobe vor fünf Wochen sicherten sich bei der Jeddah Baja Mévius/Baumel im Mini einen Tagessieg und belegten den achten Gesamtrang.
Baumel meint vor seinem Dakar-Comeback auf den Punkt gebracht: «Mein Kopf ist bereit, der Rest wird folgen».
“. Nichts ist mehr war nach seinem Unfall selbstverständlich gewesen: Abläufe, Bewegungen, sein gesamtes Equipment - alles musste neu gedacht und angepasst werden.
Die enorme Distanz der Dakar über volle zwei Wochen hinweg stellt eines der größten Fragezeichen um ein Gelingen dar: «Für die Dakar wird eine meiner größten Sorgen die Dauer der Rallye sein. Wir haben einige Tests gemacht und sind bei kleineren Wüstenrallyes gefahren - aber 15 Tage Nonstop-Wettkampf ist dann schon etwas völlig anderes». Um bestens vorbereitet zu sein, feilte Baumel akribisch an jedem Detail. Besonders das Zusammenspiel mit seinem Fahrer Guillaume de Mévius musste neu abgestimmt werden - vor allem für Situationen, in denen beide in Notsituationen das Fahrzeug verlassen müssen. Etwa ein Reifendefekt kann dabei zu einer großen Herausforderung werden. «Mit meiner Prothese macht es einen großen Unterschied, ob links oder rechts ein Platten auftritt», erklärt er. Der Ausstieg - vor allem im tiefen Sand - verlangt ihm körperlich alles ab. Deshalb hat Baumel die Entscheidung getroffen, während der Rallye ohne seine reguläre Prothese zu fahren. «Ich nutze ein spezielles kurzes Fußteil, damit ich im Notfall schneller auf den Knien arbeiten kann“, beschreibt er. Eine längere Prothese mit Schnellwechsel-System wird im Mini mitgeführt - für den Fall der Fälle. Ein individuell angepasstes Equipment für die härteste Rallye der Welt soll den Einsatzerleichtern. Für die langen Stunden im Cockpit wurde ein maßgeschneiderter Sitz entwickelt, der den oberen Teil der Prothese stabil und bequem fixiert. Auch sein Rennanzug wurde speziell umgebaut. „Sparco hat einige Anpassungen homologiert, damit ich die Prothese schneller wechseln kann», erläutert Baumel. Zudem gibt es im Fahrzeug einen eigens konstruierten Halter, der die Prothese sicher und direkt griffbereit aufbewahrt.
Um körperlich und mental am Limit und darüber hinaus agieren zu können gestaltete sich seine Vorbereitung als sehrintensiv: Tägliche Trainingseinheiten mit Physiotherapeuten und Coaches halfen Kraft, Beweglichkeit und Fokus wieder aufbauen. «Ich muss meine Muskulatur stärken, ein paar Kilo verlieren und an meiner Konzentration arbeiten“, gesteht er offen ein. Trotz seiner Einschränkungen spürt man seine Entschlossenheit. «Es ist nicht leicht, denn auch mein linkes Bein ist noch nicht vollständig belastbar. Aber jeden Tag geht es ein Stück voran. Mein Kopf ist bereit – und der Rest wird folgen“. Dieses besondere Projekt wäre ohne die Unterstützung langjähriger Partner wie CP, Faster, Reiger und SADEV nicht möglich gewesen. Dem gesamten X-raid-Team und seinen Partner spricht Baumel seinen tiefen Dank aus. Gerade diese Partner haben fest hinter seinem Vorhaben gestanden und haben mit ihrer Expertise und ihrem Vertrauen entscheidend dazu beigetragen, Baumels Weg zurück in den Rallyesport zu ebnen. Ihre Unterstützung ist ein zentraler Baustein auf dem Weg zu diesem außergewöhnlichen Start bei der Dakar 2026 – und ein starkes Zeichen dafür, was man gemeinsam erreichen kann. Am Schlusstag der Dakar, dem 17. Januar, wird Baumel seinen 50. Geburtstag feiern. Vielleicht kann er sich mit einer Zielankunft und gar einem Topergebnis zusammen mit Guillaume de Mevius sich schönste Geschenk selbst machen. Neben de Mevius/Baumel im Benziner Mini 3.0i sind für das private deutsche X-raid-Team drei weitere Teams im Einsatz. Mit dem Mini John Cooper-Works 3.0d (Diesel) starten Linonel Baud/Lucie Baud sowie das Damenduo Maria Gameiro/Rosa Romero. Im X-raid-Fenic-Buggy nehmen Rebecca Busi/Sergio Lafuente teil.
