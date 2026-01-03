Dakar 2026: Ford-Pilot Mattias Ekström gewinnt Prolog

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Ex-DTM-Pilot Mattias Ekström lag wie vor zwei Jahren noch im Audi beim Auftakt der Rallye Dakar an der Spitze. Der schwedische Ford-Werksfahrer entschied die 95 Kilometer langen ersten Etappe rund um die saudische Hafenstasdt Yanbu am Samstag für sich und lag knapp vor dem US-Amerikaner Mitch Guthrie.
Nur 22 Kilometer wurden auf Zeit gefahren, weshalb die Spitzenfahrer am Ende des Tages sehr eng beiander lagen.. Im Ford Raptor fuhr Ekström mit 10:48,7 Minuten die Tagesbestzeit Guthrie kam acht Sekunden hinter Ekström ins Ziel und machte damit den Doppelsieg für Ford beim Start des zweiten Werkseinsatzes der US-Marke perfekt.
X-raid-Mini-Fahrer Guillaume de Mevius platzierte sich nur zwei Zehntelsekunden hinter Guthrie auf Rang drei. Neben dem Belgier navigierte Mathieu Baumel, der nach einem schweren Verkehrsunfall im Januar letzten Jahr und einer Beinamputation wieder im Top-Rally Raid-Sport dabei ist.
Dacia-Pilot Nasser Al-Attiyah liegt mit weiteren Abstand von drei Zehntelsekunden Rückstand auf De Mevius an vierter Position. Platz fünf ging an Toyota-Werksfahrer Seth Quintero, dicht gefolgt von Vorjahressieger und Lokalmatador Yazeed Al-Rajhi, der zusammen mit Timo Gottschalk in seinem Overdrive-Hilux auf Position sechs fuhr.
Der Pole Eric Goczal (Toyota) klassierte sich auf Platz sieben, knapp vor Ford-Fahrer Carlos Sainz.
Der neunmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb fuhr beim Auftakt mit über einer halben Minute Rückstand auf Ekstörm auf Rang 17. In der Stock-Kategorie der seriennahen Fahrzeuge klassierten sich die Defender-Piloten mit Sara Price und Stephane Peterhansel auf den Plätzen eins und zwei.
Im Gegensatz zur Motorrad-Kategorie wurden die Zeiten des Prologs bei den Autos nicht für die Gesamtwertung gewertet. Die zehn schnellsten Fahrer des Auftakts können indes Startpositionen für die morgige Etappe wählen, was strategisch ein Vorteil bedeutet.
