Dakar, Etappe 7: Ford-Pilot Ekström gewinnt, Al-Attiyah weiter in Führung

Nach dem Ruhetag zur Dakar-Halbzeit führte die siebte von 13 Etappen von der saudi-arabischen Hauptstadt Riad nach Wadi ad Dawasir über eine Strecke auf Zeit von 459 Kilometern und Verbindungsstraßen von 418 Kilometern.

Ekström und sein Navigator Emil Bergkvist holten den Etappensieg mit einem Vorsprung von 4.27 Minuten auf Joao Ferreira im Toyota. «Es ist wirklich großartig eine Dakar-Etappe zu gewinnen», kommentierte Ekström seinen Tagessieg. «Es war heute trotzdem schwierig, denn wegen des Staubs und auf einigen schnellen Streckenabschnitten musste man einen gewissen Abstand halten. Der Abstand zur Konkurrenz war größer als ich eigentlich gedacht hatte. Ich war ein bisschen überrascht, als ich im Ziel die Zeitdifferenz gesehen habe». Der Schwede sieht immer bessere Möglichkeiten auf den Gesamtsieg und beabsichtigt jeden weiteren Tag voll kämpfen angreifen zu wollen.

Mattias Ekström: Ein Auge zu und durch zum Tagessieg Foto: Red Bull Mattias Ekström: Ein Auge zu und durch zum Tagessieg © Red Bull

In der Tageswertung fiel nach guter Performance Lategan noch auf den 13. Rang in der Tageswertung zurück. Der Südafrikaner hatte den Gesamtführenden Nasser Al-Attiyah (Dacia) bei Checkpoint Kilometer 375 überholt, aber durch den Zeitverlust auf dem letzten Abschnitt der Etappe fiel er auf den vierten Platz in der Gesamtwertung zurück.

Als Lategan die Ziellinie der Etappe überquerte, war noch unklar, was den späten Zeitverlust verursacht hatte, aber sein Hilux zeigte einige äußere Beschädigungen auf. In einer schnellen Senke war verbunden mit einer Bodenwelle ein Stoßdämpfer gebrochen, wie sich später herausstellte.

Die Schwierigkeiten von Lategan in der Schlussphase sorgte für eine Neuordnung des Feldes. So fuhr Ekstrom vor Toyota-Pilot Joao Ferreira den zweiten Platz, während Mitch Guthrie (Ford) das Podium heute komplettierte.

Ex-Motorrad-Pilot Toby Price (Toyota) verpasste das Treppchen der Etappe nur sechs Sekunden und wurde Vierter. Dahinter platzierten sich die beiden Dacia Sandrider-Fahrer Lucas Moraes und Sebastien Loeb. Auf Sieben gelangte mit Seth Quintero ein weiterer Toyota-Fahrer auf den siebten Platz belegte. Mathieu Serradori beeindruckte weiterhin für Century-Zweiradler mit dem achten Platz. Die Ford-Fahrer Carlos Sainz Sr. und Nani Roma komplettierten die Top Ten.

Unmittelbar vor dem Start der heutigen Etappe wurde von den Dakar-Veranstaltern bekannt gegeben, dass Roma nachträglich zum Sieger der fünften Etappe erklärt wurde. Eine 1.10-Minuten-Strafe wegen Geschwindigkeitsüberschreitung war von den FIA-Rennkommissaren zurückgenommen worden.

Dacia Sandrider-Duo Nasser Al-Attiyah/Fabian Lurquin führt weiter Dakar an Foto: Red Bull Dacia Sandrider-Duo Nasser Al-Attiyah/Fabian Lurquin führt weiter Dakar an © Red Bull

Nachdem es zunächst so aussah, als würde Al-Attiyah die Gesamtführung verlieren, konnte der Katari mit seinem elften Platz in der heutigen Etappe die Führung an der Spitze der Gesamtwertung verteidigen. Allerdings verkürzte sich sein Vorsprung auf Ekström auf nunmehr 4.47 Minuten verkürzt, der sein engster Verfolger ist.

Auch dessen Ford-Teamkollege Roma rückte aufgrund des späten Einbruchs von Lategan um einen Platz im Zwischenklassement auf den dritten Rang vor.

Lategan hält nun mit 7.21 Minuten Rückstand auf den Spitzenreiter Al-Attiyah den vierten Platz. Dahinter werden die ehemaligen Rallye-Weltmeister Carlos Sainz Sr (Ford) auf dem fünften und Sebastien Loeb (Dacia) auf dem sechsten Platz geführt.

Durch sein starke Leistung heute konnte Guthrie den Abstand zu den Führenden verkürzen und bleibt aber weiterhin Siebter für Ford, während Serradori senen achten Platz weiter halten konne. Dacia-Pilot Luca Moraes mit dem deutschen Beifahrer Dennis Zenz ist auf Platz neun vorgerückt, der dadurch Eryk Goczal auf den zehnten Platz zurückgeworfen hat.

Grandiose Sand- und Steinlandschaften prägen die Dakar-Rallye Foto: Red Bull Grandiose Sand- und Steinlandschaften prägen die Dakar-Rallye © Red Bull

Die Top 10 liegen innerhalb von weniger als 26 Minuten.

In der Stock-Kategorie der seriennahen siegte wiederum das Defender-Trio mit Stephane Peterhansel vor Rokas Baciuska und Sara Price. Baciuska führt das Zwischenklassement weiter an.

Ergebnis siebte Etappe

Position/Fahrer Fahrzeug Zeit/Rückstand 1. Ekström/Bergkvist Ford 3:44.22 h 2. Ferreria/Palmeiro Toyota +4.27 min 3. Guthrie/Walch Ford +4:55 4. Price/Monelon Toyota +5.01 5. Moraes/Zenz Dacia +5.17 6. Loeb/Boulanger Dacia +5.27 7. Quintero/Short Toyota +5.32 8. Serradori/Minaudier Century +6.00 9. Sainz/Cruz Ford +6.01 10. Roma/Haro Ford +6.36

Zwischenergebnis nach 7 von 13 Etappen