Dakar 2026, 2. Etappe: Toyota fährt auf Plätze 1-2-3-4-5. Quintero siegt.

Dacia Sandrider-Pilot Al-Attiyah übernimmt indes die Gesamtführung, während Ford und X-raid-Mini, die Gewinner des Prologs und der ersten Etappe sich heute nicht unter den ersten Zehn klassierten.

Werbung

Werbung

Nachdem Dacia-Pilot Sebastian Loeb in er Anfangsphase der heutigen Etappe virtuell die Gesamführung übernommen hatte, gestaltete sich der weitere Rennverlauf zu einer klaren Toyota-Dominanz.

Der gerade 19-jährige Südafrikaner Saood Variawa führte mit seinem Toyota Hilux die ersten 100 Kilometer an, bevor am vierten Checkpoint sein Teamkollege Seth Quintero bei Kilometer 143 die Spitze übernahm.

Variawa blieb lange auf Tuchfühlung zu Quintero, fiel dann aber sukzessive zurück und sah das Ziel mit einem Rückstand von sieben Minuten auf Platz zehn.

Werbung

Werbung

Das US-amerikanische Duo Seth Quintero/Andrew Short festigte seinen klaren Vorsprung bis zum Ziel. Quintero gewann schließlich mit einem Vorsprung von 1.42 Minuten. Für den 25-Jährigen war es der dritte Dakar-Tagessieg seiner Karriere. „Das war kein schlechter Tag heute“, freute sich Quintero.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Der Vorjahreszweite Henk Lategan übernahm am vorletzten Checkpoint den zweiten Platz den er ins Ziel brachte.

Vorjahressieger Yazeed Al-Rajhi mit Navigator Timo Gottschalk hatten das große Pech bei der Eröffnungsetappe mit einem Zeitverlust von über einer halben Stunde gut wegstecken können und meldeten sich eindrucksvoll zurück. Mit dem belgischen Overdrive-Toyota belegten sie den dritten Platz.

Mit dem zweimaligen Dakar-Motorradsieger Toby Price und Joao Ferreira komplettierten die Toyota-Top-Five.

Werbung

Werbung

Auf Platz sechs als bester nicht Toyota-Fahrer fuhr der frühere Quadfahrer Simon Vitse im MD-Rally Sport Optmius und war damit zugleich der Schnellste der T1.2-Zweiradantrieb-Kategorie.

Der neunfache Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb fuhr mit seinem Dacia Sandrider auf dem sieben Platz mit sechs Minuten Rückstand auf den Tagessieger.

.

Eine halbe Minute hinter Loeb belegte Teamkollegen Al-Attiyah Rang acht. Der Katari hatte zur Hälfte der Etappe viel Zeit verloren, konnte aber dann eine erfolgreiche Aufholjagd lancieren. Auf die nächsten Ränge fuhren weitere Toyota-Fahrer, wobei das Vater-Sohn-Gespann Michal Goczal und Eryk Goczal für Energylandia den neunten bzw. elften zehnten Platz belegten. Da zwischen lag noch Variawa.

Werbung

Werbung

Der Vortagessieger Guillaume de Mevius/Mathieu Baumel fuhren auf den zwölften Platz mit acht Minuten Rückstand auf Quintero

Auch für Ford lief es nicht so gut. Prolog-Sieger Mattias Ekstrom verlor mehr als neun Minuten und belegte den 13. Platz. Die spanische Rallye-Legende Carlos Sainz Sr. klassierte sich nur auf der 16. Position.

Die Gesamtwertung führt Al-Attiyah im Dacia an, der auf den ersten beiden Dakar-Etappen seine ganze Routine für vordere Klassierungen ausspielte. Der Wüstenfuchs hält einen knappen Vorsprung von sieben Sekunden auf Quintero.

Mini-Pilot de Mevius rutschte auf den dritten Rang Platz zurück, liegt aber gerade nur 1:09 Minuten hinter Al-Attiyah zurück.

Werbung

Werbung

In der Stock-Kategorie platzierte sich das Defender-Trio in den ersten drei Positionen. Sara Price gewann bei den seriennahen Autos vor Rokas Baciuska und Altmeister Stephane Peterhansel.

Dakar-Gesamtklassement nach zwei von 13 Etappen:

1. Al-Attiyah/Lurquin, Dacia 7:12.16h

2. Qunitero/Short, Toyota +7s

Werbung

Werbung

3. De Mevius/Baumel, X-raid-Mini +1.09m

4. Lategan/Cummings, Toyota +1.28

5. Loeb/Boulanger, Dacia +1.57

6. Ferreira/Palmeiro, Toyota +2.01

Werbung

Werbung

7. Pryce/Monleon, Toyota + 2.42

8. Ekström/Bergvist, Ford +4.04

9. Varriawa/Cazalet, Toyota +4.34

10.Sainz/Cruz, Ford +6.35

Werbung