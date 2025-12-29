Rally Raid-WM 2026: Fünf Wettbewerbe auf vier Kontinenten

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Die Dakar wird traditionell in der nächsten Woche anfangs Januar den Auftakt machen. Neu wird die Abu Dhabi Desert Challenge zum ersten Mal die Saison abschließen. Die Teilnehmer werden auf vier Kontinenten fahren, darunter auch wieder in Südamerika.
Die Weltmeisterschaft wird von der FIA und FIM vergebenen Prädikaten gemeinsam für Autos (mit der Topklasse W2RC) und Motorräder ausgetragen. Der Auftakt und Saisonhöhepunkt wird vom 3. bis 17. Januar auf den Wüstenpisten von Saudi-Arabiens ausgefahren. Daran anschließend wird der Meisterschaft in Europa mit der BP Ultimate Rally-Raid Portugal fortgesetzt. Die Veranstaltung, die 2024 speziell für die WM ins Leben gerufen worden war, findet vom 17. bis 22. März zum dritten Mal statt und stellt die einzige europäische Runde im Kalender dar. Die WM-Ausrichter haben entschieden zwischen der South African Safari Rally, die im Mai 2025 in Südafrika erstmals ausgefahren wurde, mit der in Argentinien ausgerichteten Desafio Ruta 40 zu ersetzen. In einem Wechsel soll dann in 2027 wieder in Südafrika gefahren werden,
Die südamerikanische Veranstaltung war bereits in 2023 und 2024 im Rally Raid-WM-Kalender aufgeführt und wird vom 24. und 29. Mai bereits zum 13. Mal ausgefahren.
Es folgt eine viermonatige lange Pause. Wie seit dem Start des Championats im Jahr 2022 wird die Rallye du Maroc auch weiterhin Teil der Rally Raid-WM sein. Die Veranstaltung wird vom 28. September bis zum 3. Oktober im nördlichen Afrika stattfinden.
Zum ersten Mal wird mit der Abu Dhabi Desert Challenge das WM-Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden. Aufgrund des Ramadam im Februar/März wurde die Rallye auf einen neuen späteren Termin verlegt und findet nun zwischen dem 22. und 27. November statt.
Der Kalender der Rally-Raid-WM 2026 1. Saudi-Arabien, Dakar, 3. - 17. Januar
2. Portugal, BP Ultimate, 17. - 22. März 3. Argentinien, Desafio Ruta 40, 24. - 29. Mai 4. Marokko, Rallye du Maroc, 28. September - 3. Oktober 5. Vereinige Arabische Emirate, Abu Dhabi Desert Challenge, 22. - 27. November
