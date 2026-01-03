Toyota mit umfassend verbessertem Auto bei der Dakar 2026

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Das neue Fahrzeug ist steifer als die erste Version des Toyota DKR GR Hilux und wird vom in Südafrika stationierten Toyota Gazoo-W2RC-Team (Hallspeed) bei der Rallye Dakar eingesetzt. Das werksunterstützte belgische Overdrive-Kundenteam setzt gleichfalls den neuen Wüstenboliden für die Vorjahressieger Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk ein.
Der Dakar-Rennwagen ist das erste Fahrzeug, welches von Christian Loriaux - der Anfang letzten Jahres neu zu Overdrive Racing kam - und dem ehemaligen TGR-Teamchef Glyn Hall zusammen entworfen und entwickelt wurde. Der neue Hilux verfügt über ein neues Rohrrahmenchassis, das die Torsionssteifigkeit erhöhet und das Gewicht reduziert. Auch ein verstärktes Getriebe wird genutzt, um den Anforderungen des zweiwöchigen Wüstenmarthons gerecht zu werden.
Die verbesserte Wartungsfreundlichkeit und Stabilität standen zu oberst im Lastenheft. Das Team strebt neben dem Dakar-Sieg in diesem Jahr zudem den fünften W2RC-Herstellertitel in Folge und den vierten Fahrertitel an. Der kompakte T1+-Prototyp mit V6-Motor, verfügt zudem über eine verbesserte Traktion.
Neben der Neuverpflichtung Toby Price werden weiterhin Seth Qunitero und Henk Lategan im Werksteam antreten. Da der aktuelle Weltmeister Lucas Moraes zu Dacia wechselte, wurde der zweifache Dakar-Sieger in der Motorradklasse, Toby Price, nach seinem Debüt auf vier Rädern in einem privaten Hilux in 2025 in das Hauptteam berufen. Price wird an der Seite von Moraes' ehemaligem Beifahrer Armand Monleon navigiert werden.
Lategan, der bis zur letzten Runde der Rally Raid-WM in Marokko um den Weltmeistertitel gekämpft hat, ist der einzige Fahrer, der 2026 denselben Beifahrer behält: Brett Cummings setzt die rein südafrikanische Besetzung fort. Quintero wird weiterhin mit seinem neuen Beifahrer Andrew Short an den Start gehen. „Nach unserer ersten kompletten Saison in der W2RC fühlen Brett und ich sehr gut für die Dakar vorbereitet", erklärte Lategan.
Der Vorjahressieg des Lokoalmatadors Yazeed Al-Rajhi zusammen mit dem Brandenburger Timo Gottschalk hatte in Saudi-Arabien eine große Begeisterung ausgelöst und den vielfältigen Motorsport im Königreich noch weiter populärer gemacht. Yazeed Al-Rajhi wünscht sich nichts mehr als den Vorjahressieg zu wiederholen. Viel harte Arbeit, zuverlässige Technik, eine Rallye ohne Fehler sowie taktische Finesse nannte er die Formel für die Triumphfahrt bei der letzten Dakar.
Die Route der Rallye Dakar 2026 sieht Gottschalk mit vielen extremem Schwierigkeiten abgesteckt, in der sich die schon auf den ersten Etappen die am Ende Topplatzierten absetzen werden. Er sieht für eine erfolgreiche Teilnahme die permanente hohe Konzentration von Pilot und Beifahrer als ganz besonders wichtig an.
